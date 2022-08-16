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Спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка - РИА Новости, 16.08.2022
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Спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка
Спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка - РИА Новости, 16.08.2022
Спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка
Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 15 человек, спасатели обнаружили тело ребенка, сообщается на сайте МЧС... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T04:44
2022-08-16T04:48
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 15 человек, спасатели обнаружили тело ребенка, сообщается на сайте МЧС Армении.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.При этом в МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.
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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
04:44 16.08.2022 (обновлено: 04:48 16.08.2022)
 
Спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка

МЧС Армении: спасатели обнаружили под завалами ТЦ в Ереване тело ребенка

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРазрушения на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Разрушения на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Разрушения на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 15 человек, спасатели обнаружили тело ребенка, сообщается на сайте МЧС Армении.
"В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 погибших. Личности девяти из них, в том числе ребенка, пока не установлены", — заявили в ведомстве.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.
При этом в МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Трагедия в Ереване произошла в воскресенье днем.

Местные жители продолжают разбор завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
1 из 15

Трагедия в Ереване произошла в воскресенье днем.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.

Местные жители в торговых рядах наблюдают за дымом на месте пожара после взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
2 из 15

В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.

Местные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
3 из 15

По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Погибли шесть человек, еще 61 получил ранения.

Пожар на месте разрушенного взрывом торгового центра Сурмалу в Ереване
4 из 15

Погибли шесть человек, еще 61 получил ранения.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
5 из 15

В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Судьба 16 человек неизвестна.

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС продолжают работу по разбору завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
6 из 15

Судьба 16 человек неизвестна.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.

Тушение пожара на месте разрушенного взрывом торгового центра Сурмалу в Ереване
7 из 15

Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".

Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
8 из 15

Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.

Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
9 из 15

Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

К разбору завалов подключились местные жители.

Местные жители продолжают разбор завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
10 из 15

К разбору завалов подключились местные жители.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

Сотрудники правоохранительных органов Армении на месте разбора завалов после взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
11 из 15

Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.

Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
12 из 15

Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанк

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.

Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
13 из 15

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.

© Sputnik / Андраник Казарян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстоятельства происшествия выясняются.

Разрушения на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
14 из 15

Обстоятельства происшествия выясняются.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС продолжают ночную работу по разбору завалов на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване
15 из 15

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 15

Трагедия в Ереване произошла в воскресенье днем.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 15

В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
3 из 15

По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
4 из 15

Погибли шесть человек, еще 61 получил ранения.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
5 из 15

В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 15

Судьба 16 человек неизвестна.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 15

Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
9 из 15

Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
10 из 15

К разбору завалов подключились местные жители.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 15

Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 15

Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
13 из 15

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.

© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
14 из 15

Обстоятельства происшествия выясняются.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
15 из 15

Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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В миреЕреванВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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