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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 14 человек

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 14 человек - РИА Новости, 16.08.2022

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване достигло 14 человек

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 14 человек, сообщается на сайте МЧС Армении. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T04:29

2022-08-16T04:29

2022-08-16T04:32

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взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 14 человек, сообщается на сайте МЧС Армении.Ранее министерство заявило об 11 жертвах.В МЧС уточнили, что личности восьми жертв пока не установлены.Кроме того, по данным ведомства, с учетом поступивших в службе спасения 911 звонков пропавшими без вести могут считаться 18 человек, в том числе россиянка и гражданин Ирана.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.При этом в МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.

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в мире, ереван, россия, взрыв на рынке в ереване