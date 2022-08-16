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МЧС Армении сообщило о росте числа жертв взрыва в ТЦ в Ереване

МЧС Армении сообщило о росте числа жертв взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 16.08.2022

МЧС Армении сообщило о росте числа жертв взрыва в ТЦ в Ереване

Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до десяти человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T02:17

2022-08-16T02:17

2022-08-16T02:23

в мире

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до десяти человек, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, 61 человек получил ранения.При этом в МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.

ереван

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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване