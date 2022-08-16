МЧС Армении сообщило о росте числа жертв взрыва в ТЦ в Ереване

Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване увеличилось до 10 человек, сообщило МЧС Армении
В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.
В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.
По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.
По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.
В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.
В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.
Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.
Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.
Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".
Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".
Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.
Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.
Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.
Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.
Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.
Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.
В торговом центре "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар.
По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.
В медицинских центрах Еревана лечится 21 пострадавший, остальных выписали из больниц.
Через сутки на месте ЧП еще оставались небольшие очаги возгорания.
Местные жители оказывают помощь мужчине, пострадавшему от взрыва у торгового центра "Сурмалу".
Под завалами могут находиться люди, идут поисково-спасательные работы.
Тушить пожар помогают специалисты Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ.
Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС у торгового центра "Сурмалу" в Ереване.