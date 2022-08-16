20:43 16.08.2022 (обновлено: 20:49 16.08.2022)
Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом
Источник: Гуттереш может обсудить во Львове выход российской сельхозпродукции на рынки
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкШестой Всероссийский форум-выставка "Госзаказ 2010"
Шестой Всероссийский форум-выставка "Госзаказ 2010". Архивное фото
АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Да, это может стать одной из тем переговоров в контексте обсуждений "продуктовой сделки", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения темы ограничений в отношении российской сельхозпродукции.
По его словам, переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях. "Анкара неоднократно выражала свою готовность содействовать решению вопроса", - сказал он.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вчера, 20:21Генсек ООН пока не планирует посещать Москву