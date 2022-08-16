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Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом - РИА Новости, 16.08.2022
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Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом
Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом - РИА Новости, 16.08.2022
Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:43
2022-08-16T20:49
в мире
цены на нефть
антониу гутерреш
владимир зеленский
стефан дюжаррик
львов
украина
россия
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.По его словам, переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях. "Анкара неоднократно выражала свою готовность содействовать решению вопроса", - сказал он.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, цены на нефть, антониу гутерреш, владимир зеленский, стефан дюжаррик, львов, украина, россия, оон
В мире, Цены на нефть, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Львов, Украина, Россия, ООН
20:43 16.08.2022 (обновлено: 20:49 16.08.2022)
 
Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом

Источник: Гуттереш может обсудить во Львове выход российской сельхозпродукции на рынки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкШестой Всероссийский форум-выставка "Госзаказ 2010"
Шестой Всероссийский форум-выставка Госзаказ 2010 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Шестой Всероссийский форум-выставка "Госзаказ 2010". Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Да, это может стать одной из тем переговоров в контексте обсуждений "продуктовой сделки", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности обсуждения темы ограничений в отношении российской сельхозпродукции.
По его словам, переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях. "Анкара неоднократно выражала свою готовность содействовать решению вопроса", - сказал он.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 20:21
Генсек ООН пока не планирует посещать Москву
 
В миреЦены на нефтьАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикЛьвовУкраинаРоссияООН
 
 
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