https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810100489.html

Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом

Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом - РИА Новости, 16.08.2022

Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:43

2022-08-16T20:43

2022-08-16T20:49

в мире

цены на нефть

антониу гутерреш

владимир зеленский

стефан дюжаррик

львов

украина

россия

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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с лидерами Турции и Украины во Львове может обсудить выход российской сельхозпродукции на рынки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Генсек ООН Антониу Гутерреш примет в четверг участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Эрдоганом во Львове, сообщил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.По его словам, переговоры в этом контексте ведутся ООН и Россией на различных уровнях. "Анкара неоднократно выражала свою готовность содействовать решению вопроса", - сказал он.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810098215.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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