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Эксперты рассказали, в консульствах каких стран проще всего получить шенген - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/vizy-1809796324.html
Эксперты рассказали, в консульствах каких стран проще всего получить шенген
Эксперты рассказали, в консульствах каких стран проще всего получить шенген - РИА Новости, 16.08.2022
Эксперты рассказали, в консульствах каких стран проще всего получить шенген
Эксперты рассказали, в каких консульствах у российских туристов есть шанс побыстрее получить шенгенскую визу, сообщает Profi.Travel. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:34
2022-08-16T05:34
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германия
визы
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких консульствах у российских туристов есть шанс побыстрее получить шенгенскую визу, сообщает Profi.Travel.Оперативнее всего сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты, рассказывают туроператоры. Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, но визу ставят только на срок поездки. Это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты.Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии."Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле", — рассказал представитель одной из туркомпаний.Участники рынка отмечают некоторую панику у путешественников. Доказательства тому — возросшее число звонков, но не заявок от клиентов.По информации другого туроператора, быстрее всего работают сотрудники итальянской консульской службы: процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи визы — не менее 21 дня.Запись к дипломатам Великобритании идет на три недели вперед, однако сам процесс оформления занимает от 2,5 до трех месяцев.
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туризм, новости - туризм, италия, франция, германия, визы, венгрия, великобритания, финляндия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Франция, Германия, Визы, Венгрия, Великобритания, Финляндия, туристы
05:34 16.08.2022
 
Эксперты рассказали, в консульствах каких стран проще всего получить шенген

Туроператоры рассказали, что проще всего получить шенген в консульствах Венгрии и Италии

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких консульствах у российских туристов есть шанс побыстрее получить шенгенскую визу, сообщает Profi.Travel.
Оперативнее всего сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты, рассказывают туроператоры. Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, но визу ставят только на срок поездки. Это часто не устраивает заявителей, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты.
Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии.
"Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле", — рассказал представитель одной из туркомпаний.
Участники рынка отмечают некоторую панику у путешественников. Доказательства тому — возросшее число звонков, но не заявок от клиентов.
По информации другого туроператора, быстрее всего работают сотрудники итальянской консульской службы: процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи визы — не менее 21 дня.
Запись к дипломатам Великобритании идет на три недели вперед, однако сам процесс оформления занимает от 2,5 до трех месяцев.
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