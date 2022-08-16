https://ria.ru/20220816/vertolety-1810011609.html

Минобороны подписало контракты на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ

Минобороны подписало контракты на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны подписало контракты на поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракты на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:58

2022-08-16T14:58

2022-08-16T14:58

безопасность

россия

вертолеты россии

ми-28нм

ка-52 "аллигатор"

алексей криворучко

форум "армия-2022"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракты на поставку модернизированных ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ."Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ", - сказал диктор на церемонии подписания.Подписи под контрактами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и первый заместитель гендиректора по производству вертолетной техники "Вертолетов России" Олег Гуляев.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.Первый полет Ми-28НМ состоялся в октябре 2016 года на испытательном полигоне московского вертолетного завода имени Миля.

https://ria.ru/20220816/s-500-1809998892.html

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, россия, вертолеты россии, ми-28нм, ка-52 "аллигатор", алексей криворучко, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф)