Рейтинг@Mail.ru
На Урале запустили исследования по водородной энергетике - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220816/urfu-1808866256.html
На Урале запустили исследования по водородной энергетике
На Урале запустили исследования по водородной энергетике - РИА Новости, 16.08.2022
На Урале запустили исследования по водородной энергетике
Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:00
2022-08-16T11:48
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
технологии
уральский федеральный университет
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808863665_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_08f93f26258c10679b16ff824e051c88.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ). Он станет площадкой для реализации масштабного проекта университета “Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики”, рассказали в пресс-службе вуза.По словам ученых, водородному направлению альтернативной энергетики сегодня уделяется особое внимание.Как отмечают специалисты, в России, как и во многих странах мира, приняты государственные стратегии, закрепляющие цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по ее развитию.Новый исследовательский институт создан в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” на базе УрФУ. В нем ученые будут разрабатывать и синтезировать для водородной энергетики новые функциональные материалы и устройства с высокими эксплуатационными характеристиками.Как сообщили в УРФУ, созданная структура оснащена современным технологичным оборудованием, включая высокотемпературные печи, микроскопы, потенциостаты-гальваностаты и аналитическую приборную базу для определения химического и элементного состава вещества.“Благодаря имеющемуся научному заделу, современной приборной базе, инициативному молодому коллективу, поддержке Минобрнауки России и индустриальных партнеров, у нас есть отличная возможность проводить инновационные исследования и разрабатывать технологии для водородных энергоносителей, которые будут востребованы в ближайшее время. Для решения этих интереснейших задач мы приглашаем научную молодежь не только из УрФУ, но также из вузов всей страны”, — отметил заместитель директора по развитию Химико-технологического института УрФУ, ученый-электрохимик, кандидат химических наук Павел Першин.Першин добавил, что в институте водородной энергетики доля молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет, составляет более 80 процентов. Планируется создание новых молодежных лабораторий, а также испытательного центра, где смогут проходить практику студенты и аспиранты.В Уральском федеральном университете также отметили, что в 2023 году в ХТИ будет открыта образовательная программа магистратуры “Материалы и технологии водородной энергетики” с предоставлением бюджетных мест.В вузе сообщают, что ведут активную работу с партнерами, представители которых входят в ученый совет института. Один из основных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он является лидером в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров.“Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое: мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы”, — отметил Юрий Зайков.Партнерами ИВЭ выступают и другие институты Российской академии наук, а также АО "НИИ НПО Луч", ООО "НПО Центротех", АО "Чепецкий механический завод", НИЦ Курчатовский институт, АО "Концерн Росэнергоатом", металлургические и химические предприятия.
https://ria.ru/20220602/tpu-1792356701.html
https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808863665_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bb44b19f0ec24d4d20b56f737133f999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, уральский федеральный университет, российская академия наук, россия
Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Технологии, Уральский федеральный университет, Российская академия наук, Россия
03:00 16.08.2022 (обновлено: 11:48 16.08.2022)
 

На Урале запустили исследования по водородной энергетике

© Фото : Владимир ПетровЛаборатория Химико-технологического института УрФУ
Лаборатория Химико-технологического института УрФУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Владимир Петров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ). Он станет площадкой для реализации масштабного проекта университета “Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики”, рассказали в пресс-службе вуза.
По словам ученых, водородному направлению альтернативной энергетики сегодня уделяется особое внимание.

“Водородная энергетика открывает новые перспективы для развития мировой экономики, поскольку водород, благодаря своим энергетическим и экологическим характеристикам, а также практически неиссякаемому запасу, служит идеальной заменой любому энергоносителю”.

Юрий Зайков
Юрий Зайков
доктор химических наук, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
Как отмечают специалисты, в России, как и во многих странах мира, приняты государственные стратегии, закрепляющие цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по ее развитию.
Новый исследовательский институт создан в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” на базе УрФУ. В нем ученые будут разрабатывать и синтезировать для водородной энергетики новые функциональные материалы и устройства с высокими эксплуатационными характеристиками.
© Фото : Владимир Петров

Герметичный перчаточный бокс с атмосферой аргона для работы с гигроскопичными материалами в лаборатории Химико-технологического института УрФУ

Лаборатория Химико-технологического института УрФУ
1 из 3

Герметичный перчаточный бокс с атмосферой аргона для работы с гигроскопичными материалами в лаборатории Химико-технологического института УрФУ

© Фото : Владимир Петров
© Фото : Владимир Петров

Химики рассматривают образец кремния, полученного в лаборатории

Лаборатория Химико-технологического института УрФУ
2 из 3

Химики рассматривают образец кремния, полученного в лаборатории

© Фото : Владимир Петров
© Фото : Владимир Петров

Инженер-исследователь научной лаборатории водородной энергетики УрФУ Георгий Старостин держит образец материала. С помощью дилатометра измеряет расширение материала при нагреве

Лаборатория Химико-технологического института УрФУ
3 из 3

Инженер-исследователь научной лаборатории водородной энергетики УрФУ Георгий Старостин держит образец материала. С помощью дилатометра измеряет расширение материала при нагреве

© Фото : Владимир Петров
1 из 3

Герметичный перчаточный бокс с атмосферой аргона для работы с гигроскопичными материалами в лаборатории Химико-технологического института УрФУ

© Фото : Владимир Петров
2 из 3

Химики рассматривают образец кремния, полученного в лаборатории

© Фото : Владимир Петров
3 из 3

Инженер-исследователь научной лаборатории водородной энергетики УрФУ Георгий Старостин держит образец материала. С помощью дилатометра измеряет расширение материала при нагреве

© Фото : Владимир Петров
Как сообщили в УРФУ, созданная структура оснащена современным технологичным оборудованием, включая высокотемпературные печи, микроскопы, потенциостаты-гальваностаты и аналитическую приборную базу для определения химического и элементного состава вещества.
“Благодаря имеющемуся научному заделу, современной приборной базе, инициативному молодому коллективу, поддержке Минобрнауки России и индустриальных партнеров, у нас есть отличная возможность проводить инновационные исследования и разрабатывать технологии для водородных энергоносителей, которые будут востребованы в ближайшее время. Для решения этих интереснейших задач мы приглашаем научную молодежь не только из УрФУ, но также из вузов всей страны”, — отметил заместитель директора по развитию Химико-технологического института УрФУ, ученый-электрохимик, кандидат химических наук Павел Першин.
Лючок с изображением химического элемента водород - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 03:00Наука
Ученые создали дешевый и эффективный материал для водородной энергетики
Першин добавил, что в институте водородной энергетики доля молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет, составляет более 80 процентов. Планируется создание новых молодежных лабораторий, а также испытательного центра, где смогут проходить практику студенты и аспиранты.
В Уральском федеральном университете также отметили, что в 2023 году в ХТИ будет открыта образовательная программа магистратуры “Материалы и технологии водородной энергетики” с предоставлением бюджетных мест.
В вузе сообщают, что ведут активную работу с партнерами, представители которых входят в ученый совет института. Один из основных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он является лидером в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров.
Водородная энергетика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 03:00Наука
В России создали новые материалы для водородной энергетики
“Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое: мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы”, — отметил Юрий Зайков.
Партнерами ИВЭ выступают и другие институты Российской академии наук, а также АО "НИИ НПО Луч", ООО "НПО Центротех", АО "Чепецкий механический завод", НИЦ Курчатовский институт, АО "Концерн Росэнергоатом", металлургические и химические предприятия.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТехнологииУральский федеральный университетРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала