https://ria.ru/20220816/urfu-1808866256.html

На Урале запустили исследования по водородной энергетике

На Урале запустили исследования по водородной энергетике - РИА Новости, 16.08.2022

На Урале запустили исследования по водородной энергетике

Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:00

2022-08-16T03:00

2022-08-16T11:48

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

уральский федеральный университет

российская академия наук

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808863665_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_08f93f26258c10679b16ff824e051c88.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ). Он станет площадкой для реализации масштабного проекта университета “Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики”, рассказали в пресс-службе вуза.По словам ученых, водородному направлению альтернативной энергетики сегодня уделяется особое внимание.Как отмечают специалисты, в России, как и во многих странах мира, приняты государственные стратегии, закрепляющие цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по ее развитию.Новый исследовательский институт создан в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” на базе УрФУ. В нем ученые будут разрабатывать и синтезировать для водородной энергетики новые функциональные материалы и устройства с высокими эксплуатационными характеристиками.Как сообщили в УРФУ, созданная структура оснащена современным технологичным оборудованием, включая высокотемпературные печи, микроскопы, потенциостаты-гальваностаты и аналитическую приборную базу для определения химического и элементного состава вещества.“Благодаря имеющемуся научному заделу, современной приборной базе, инициативному молодому коллективу, поддержке Минобрнауки России и индустриальных партнеров, у нас есть отличная возможность проводить инновационные исследования и разрабатывать технологии для водородных энергоносителей, которые будут востребованы в ближайшее время. Для решения этих интереснейших задач мы приглашаем научную молодежь не только из УрФУ, но также из вузов всей страны”, — отметил заместитель директора по развитию Химико-технологического института УрФУ, ученый-электрохимик, кандидат химических наук Павел Першин.Першин добавил, что в институте водородной энергетики доля молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет, составляет более 80 процентов. Планируется создание новых молодежных лабораторий, а также испытательного центра, где смогут проходить практику студенты и аспиранты.В Уральском федеральном университете также отметили, что в 2023 году в ХТИ будет открыта образовательная программа магистратуры “Материалы и технологии водородной энергетики” с предоставлением бюджетных мест.В вузе сообщают, что ведут активную работу с партнерами, представители которых входят в ученый совет института. Один из основных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он является лидером в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров.“Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое: мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы”, — отметил Юрий Зайков.Партнерами ИВЭ выступают и другие институты Российской академии наук, а также АО "НИИ НПО Луч", ООО "НПО Центротех", АО "Чепецкий механический завод", НИЦ Курчатовский институт, АО "Концерн Росэнергоатом", металлургические и химические предприятия.

https://ria.ru/20220602/tpu-1792356701.html

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, технологии, уральский федеральный университет, российская академия наук, россия