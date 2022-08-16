На Урале запустили исследования по водородной энергетике

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ). Он станет площадкой для реализации масштабного проекта университета “Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики”, рассказали в пресс-службе вуза.По словам ученых, водородному направлению альтернативной энергетики сегодня уделяется особое внимание.Как отмечают специалисты, в России, как и во многих странах мира, приняты государственные стратегии, закрепляющие цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по ее развитию.Новый исследовательский институт создан в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” на базе УрФУ. В нем ученые будут разрабатывать и синтезировать для водородной энергетики новые функциональные материалы и устройства с высокими эксплуатационными характеристиками.Как сообщили в УРФУ, созданная структура оснащена современным технологичным оборудованием, включая высокотемпературные печи, микроскопы, потенциостаты-гальваностаты и аналитическую приборную базу для определения химического и элементного состава вещества.“Благодаря имеющемуся научному заделу, современной приборной базе, инициативному молодому коллективу, поддержке Минобрнауки России и индустриальных партнеров, у нас есть отличная возможность проводить инновационные исследования и разрабатывать технологии для водородных энергоносителей, которые будут востребованы в ближайшее время. Для решения этих интереснейших задач мы приглашаем научную молодежь не только из УрФУ, но также из вузов всей страны”, — отметил заместитель директора по развитию Химико-технологического института УрФУ, ученый-электрохимик, кандидат химических наук Павел Першин.Першин добавил, что в институте водородной энергетики доля молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет, составляет более 80 процентов. Планируется создание новых молодежных лабораторий, а также испытательного центра, где смогут проходить практику студенты и аспиранты.В Уральском федеральном университете также отметили, что в 2023 году в ХТИ будет открыта образовательная программа магистратуры “Материалы и технологии водородной энергетики” с предоставлением бюджетных мест.В вузе сообщают, что ведут активную работу с партнерами, представители которых входят в ученый совет института. Один из основных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он является лидером в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров.“Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое: мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы”, — отметил Юрий Зайков.Партнерами ИВЭ выступают и другие институты Российской академии наук, а также АО "НИИ НПО Луч", ООО "НПО Центротех", АО "Чепецкий механический завод", НИЦ Курчатовский институт, АО "Концерн Росэнергоатом", металлургические и химические предприятия.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Научно-исследовательский институт водородной энергетики (ИВЭ) открыли на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УРФУ). Он станет площадкой для реализации масштабного проекта университета “Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики”, рассказали в пресс-службе вуза.
По словам ученых, водородному направлению альтернативной энергетики сегодня уделяется особое внимание.
“Водородная энергетика открывает новые перспективы для развития мировой экономики, поскольку водород, благодаря своим энергетическим и экологическим характеристикам, а также практически неиссякаемому запасу, служит идеальной заменой любому энергоносителю”.
Юрий Зайков
доктор химических наук, научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
Как отмечают специалисты, в России, как и во многих странах мира, приняты государственные стратегии, закрепляющие цели, задачи, стратегические инициативы и ключевые меры по ее развитию.
Новый исследовательский институт создан в рамках программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030” на базе УрФУ. В нем ученые будут разрабатывать и синтезировать для водородной энергетики новые функциональные материалы и устройства с высокими эксплуатационными характеристиками.
Как сообщили в УРФУ, созданная структура оснащена современным технологичным оборудованием, включая высокотемпературные печи, микроскопы, потенциостаты-гальваностаты и аналитическую приборную базу для определения химического и элементного состава вещества.
“Благодаря имеющемуся научному заделу, современной приборной базе, инициативному молодому коллективу, поддержке Минобрнауки России и индустриальных партнеров, у нас есть отличная возможность проводить инновационные исследования и разрабатывать технологии для водородных энергоносителей, которые будут востребованы в ближайшее время. Для решения этих интереснейших задач мы приглашаем научную молодежь не только из УрФУ, но также из вузов всей страны”, — отметил заместитель директора по развитию Химико-технологического института УрФУ, ученый-электрохимик, кандидат химических наук Павел Першин.
Першин добавил, что в институте водородной энергетики доля молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет, составляет более 80 процентов. Планируется создание новых молодежных лабораторий, а также испытательного центра, где смогут проходить практику студенты и аспиранты.
В Уральском федеральном университете также отметили, что в 2023 году в ХТИ будет открыта образовательная программа магистратуры “Материалы и технологии водородной энергетики” с предоставлением бюджетных мест.
В вузе сообщают, что ведут активную работу с партнерами, представители которых входят в ученый совет института. Один из основных партнеров ИВЭ — Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он является лидером в области электрохимического материаловедения, электрохимической энергетики и в исследованиях твердооксидных систем для топливных элементов и высокотемпературных электролизеров.
“Для подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области на Среднем Урале есть все необходимое: мощный научно-образовательный потенциал, сильные материаловедческая и электрохимическая научные школы”, — отметил Юрий Зайков.
Партнерами ИВЭ выступают и другие институты Российской академии наук, а также АО "НИИ НПО Луч", ООО "НПО Центротех", АО "Чепецкий механический завод", НИЦ Курчатовский институт, АО "Концерн Росэнергоатом", металлургические и химические предприятия.
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