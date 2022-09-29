https://ria.ru/20220929/urfu-1820157889.html
Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России
Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России - РИА Новости, 29.09.2022
Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России
Новый тип контейнеров для хранения радиоактивных отходов предложили ученые УрФУ. По их словам, разработка сможет вмещать в несколько раз больше отходов, чем... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T05:00
2022-09-29T05:00
2022-09-29T11:09
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый тип контейнеров для хранения радиоактивных отходов предложили ученые УрФУ. По их словам, разработка сможет вмещать в несколько раз больше отходов, чем существующие аналоги, что повысит экономичность транспортировки и хранения радиоактивных материалов. Статья опубликована в журнале Progress in Nuclear Energy.Радиоактивные отходы образуются при работе АЭС и при их выводе из эксплуатации. Для транспортировки и долгосрочного хранения отвержденных жидких радиоактивных отходов, как рассказали ученые, используют специальные защитные контейнеры.Как правило, они состоят из двух объемов – толстой бетонной стенки и размещенной внутри цементной матрицы с сорбентом, поглощающим радиоактивные изотопы. Основной недостаток такой компоновки, по словам ученых, заключается в невысокой защитной способности, что резко ограничивает объем хранящихся в одном контейнере радиоактивных отходов.Коллектив специалистов Уральского федерального университета разработал новый тип контейнеров, который, по их словам, сможет вмещать в пять-шесть раз больше отходов, чем традиционные аналоги.Главное преимущество новых контейнеров, как объяснили создатели, будет заключаться в упрощении транспортировки радиоактивных отходов и экономии места в специальных хранилищах.Моделирование показало, что добавление в конструкцию металлической капсулы толщиной в три сантиметра обеспечит поглощение около 80% излучения, испускаемого радиоактивными отходами. В свою очередь, наполнитель из галлуазита толщиной 17 сантиметров снизит мощность излучения еще примерно на 15%, сообщили ученые."С учетом бетонной стенки толщиной 15 сантиметров наша конструкция обеспечивает защиту от излучения во всех направлениях от контейнера и полностью отвечает самым строгим требованиям по радиационной безопасности при транспортировке и хранении радиоактивных отходов, в том числе "долгоживущих" – цезия-137 и кобальта-60", – отметил Олег Ташлыков.В качестве материала внутренней металлической капсулы исследователи УрФУ предложили использовать нержавеющую сталь. По словам ученых, она более устойчива к коррозии и не требует специального защитного покрытия, в отличие от углеродистых сталей.В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать защитные свойства других материалов, в частности измельченных металлических элементов, которые образуются при ремонте и демонтаже радиоактивного оборудования. Это позволит не только увеличить экранирующие свойства контейнеров, но и сократить затраты на утилизацию низкоактивных металлических отходов на АЭС, считают ученые.
https://ria.ru/20201116/urfu-1584446549.html
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уральский федеральный университет, россия, наука, технологии, университетская наука, навигатор абитуриента
Наука, Уральский федеральный университет, Россия, Наука, Технологии, Университетская наука, Навигатор абитуриента
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Новый тип контейнеров для хранения радиоактивных отходов предложили ученые УрФУ. По их словам, разработка сможет вмещать в несколько раз больше отходов, чем существующие аналоги, что повысит экономичность транспортировки и хранения радиоактивных материалов. Статья опубликована в журнале Progress in Nuclear Energy
.
Радиоактивные отходы образуются при работе АЭС и при их выводе из эксплуатации. Для транспортировки и долгосрочного хранения отвержденных жидких радиоактивных отходов, как рассказали ученые, используют специальные защитные контейнеры.
Как правило, они состоят из двух объемов – толстой бетонной стенки и размещенной внутри цементной матрицы с сорбентом, поглощающим радиоактивные изотопы. Основной недостаток такой компоновки, по словам ученых, заключается в невысокой защитной способности, что резко ограничивает объем хранящихся в одном контейнере радиоактивных отходов.
Коллектив специалистов Уральского федерального университета разработал новый тип контейнеров, который, по их словам, сможет вмещать в пять-шесть раз больше отходов, чем традиционные аналоги.
"Мы предложили трехслойный контейнер с дополнительным слоем из галлуазита и металлической капсулой внутри бетонной оболочки. Галлуазит – это дешевая наноразмерная белая глина, богатая алюминием и кремнием, хорошо поглощающая гамма-излучение радиоактивных отходов", – рассказал доцент кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии УрФУ Олег Ташлыков.
Главное преимущество новых контейнеров, как объяснили создатели, будет заключаться в упрощении транспортировки радиоактивных отходов и экономии места в специальных хранилищах.
Моделирование показало, что добавление в конструкцию металлической капсулы толщиной в три сантиметра обеспечит поглощение около 80% излучения, испускаемого радиоактивными отходами. В свою очередь, наполнитель из галлуазита толщиной 17 сантиметров снизит мощность излучения еще примерно на 15%, сообщили ученые.
"С учетом бетонной стенки толщиной 15 сантиметров наша конструкция обеспечивает защиту от излучения во всех направлениях от контейнера и полностью отвечает самым строгим требованиям по радиационной безопасности при транспортировке и хранении радиоактивных отходов, в том числе "долгоживущих" – цезия-137 и кобальта-60", – отметил Олег Ташлыков.
В качестве материала внутренней металлической капсулы исследователи УрФУ предложили использовать нержавеющую сталь. По словам ученых, она более устойчива к коррозии и не требует специального защитного покрытия, в отличие от углеродистых сталей.
В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать защитные свойства других материалов, в частности измельченных металлических элементов, которые образуются при ремонте и демонтаже радиоактивного оборудования. Это позволит не только увеличить экранирующие свойства контейнеров, но и сократить затраты на утилизацию низкоактивных металлических отходов на АЭС, считают ученые.