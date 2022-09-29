https://ria.ru/20220929/urfu-1820157889.html

Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России

Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России - РИА Новости, 29.09.2022

Новый тип контейнеров для радиоактивных отходов разработали в России

Новый тип контейнеров для хранения радиоактивных отходов предложили ученые УрФУ. По их словам, разработка сможет вмещать в несколько раз больше отходов, чем... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T05:00

2022-09-29T05:00

2022-09-29T11:09

наука

уральский федеральный университет

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технологии

университетская наука

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Новый тип контейнеров для хранения радиоактивных отходов предложили ученые УрФУ. По их словам, разработка сможет вмещать в несколько раз больше отходов, чем существующие аналоги, что повысит экономичность транспортировки и хранения радиоактивных материалов. Статья опубликована в журнале Progress in Nuclear Energy.Радиоактивные отходы образуются при работе АЭС и при их выводе из эксплуатации. Для транспортировки и долгосрочного хранения отвержденных жидких радиоактивных отходов, как рассказали ученые, используют специальные защитные контейнеры.Как правило, они состоят из двух объемов – толстой бетонной стенки и размещенной внутри цементной матрицы с сорбентом, поглощающим радиоактивные изотопы. Основной недостаток такой компоновки, по словам ученых, заключается в невысокой защитной способности, что резко ограничивает объем хранящихся в одном контейнере радиоактивных отходов.Коллектив специалистов Уральского федерального университета разработал новый тип контейнеров, который, по их словам, сможет вмещать в пять-шесть раз больше отходов, чем традиционные аналоги.Главное преимущество новых контейнеров, как объяснили создатели, будет заключаться в упрощении транспортировки радиоактивных отходов и экономии места в специальных хранилищах.Моделирование показало, что добавление в конструкцию металлической капсулы толщиной в три сантиметра обеспечит поглощение около 80% излучения, испускаемого радиоактивными отходами. В свою очередь, наполнитель из галлуазита толщиной 17 сантиметров снизит мощность излучения еще примерно на 15%, сообщили ученые."С учетом бетонной стенки толщиной 15 сантиметров наша конструкция обеспечивает защиту от излучения во всех направлениях от контейнера и полностью отвечает самым строгим требованиям по радиационной безопасности при транспортировке и хранении радиоактивных отходов, в том числе "долгоживущих" – цезия-137 и кобальта-60", – отметил Олег Ташлыков.В качестве материала внутренней металлической капсулы исследователи УрФУ предложили использовать нержавеющую сталь. По словам ученых, она более устойчива к коррозии и не требует специального защитного покрытия, в отличие от углеродистых сталей.В дальнейшем научный коллектив намерен исследовать защитные свойства других материалов, в частности измельченных металлических элементов, которые образуются при ремонте и демонтаже радиоактивного оборудования. Это позволит не только увеличить экранирующие свойства контейнеров, но и сократить затраты на утилизацию низкоактивных металлических отходов на АЭС, считают ученые.

https://ria.ru/20201116/urfu-1584446549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уральский федеральный университет, россия, наука, технологии, университетская наука, навигатор абитуриента