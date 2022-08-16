https://ria.ru/20220816/ukraina-1809917237.html

Украина получила от Латвии шесть американских гаубиц M109

Украина получила от Латвии шесть американских гаубиц M109 - РИА Новости, 16.08.2022

Украина получила от Латвии шесть американских гаубиц M109

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Рига предоставила Киеву шесть новых американских гаубиц М109, украинские военные уже испытывают их. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:34

2022-08-16T10:34

2022-08-16T10:39

специальная военная операция на украине

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латвия

сша

артис пабрикс

алексей резников

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Рига предоставила Киеву шесть новых американских гаубиц М109, украинские военные уже испытывают их."Шесть новых гаубиц M109, которые недавно были доставлены на Украину из Латвии, уже демонстрируют результаты на поле боя", - написал Резников в Twitter. Он поблагодарил своего латвийского коллегу Артиса Пабрикса и жителей балтийской республики "за неизменную поддержку".Гаубица М109 – это самоходная артиллерийская установка американского производства, система комплектуется снарядами калибром 155 миллиметров дальностью стрельбы до 30 километров (активно-реактивным снарядом).Днем ранее Пабрикс сообщил, что Украина получила от Латвии четыре вертолета.Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут для России законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, латвия, сша, артис пабрикс, алексей резников