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Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/ukraina-1809913730.html
Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет
Министр обороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:25
2022-08-16T13:06
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сергей шойгу
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности."В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", — сказал глава Минобороны.Он подчеркнул, что с военной точки зрения наносить такой удар по Украине нет необходимости."Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — отметил Шойгу.Министр напомнил, что применение такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах.Условия применения Москвой ядерного оружия изложены в Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Этот документ, утвержденный президентом в июне 2020 года, регламентирует, в каком случае Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы в области ядерного сдерживания.В качестве таких условий называется: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, сергей шойгу, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Сергей Шойгу, Форум "Армия-2022"
10:25 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
 
Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

Глава Минобороны Шойгу назвал ложью заявления о планах применить ядерное оружие на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности.
"В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", — сказал глава Минобороны.
Министр обороны России Сергей Шойгу
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Появление у Австралии атомных подлодок откроет "ящик Пандоры", заявил Шойгу
Он подчеркнул, что с военной точки зрения наносить такой удар по Украине нет необходимости.
"Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — отметил Шойгу.
Министр напомнил, что применение такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах.
Условия применения Москвой ядерного оружия изложены в Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Этот документ, утвержденный президентом в июне 2020 года, регламентирует, в каком случае Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы в области ядерного сдерживания.
В качестве таких условий называется: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСергей ШойгуФорум "Армия-2022"
 
 
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