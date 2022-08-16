https://ria.ru/20220816/ukraina-1809913730.html

Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

Министр обороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил на открытии Московской... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:25

2022-08-16T10:25

2022-08-16T13:06

специальная военная операция на украине

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украина

сергей шойгу

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назвал ложью вбросы о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности."В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью", — сказал глава Минобороны.Он подчеркнул, что с военной точки зрения наносить такой удар по Украине нет необходимости."Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения", — отметил Шойгу.Министр напомнил, что применение такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах.Условия применения Москвой ядерного оружия изложены в Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Этот документ, утвержденный президентом в июне 2020 года, регламентирует, в каком случае Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы в области ядерного сдерживания.В качестве таких условий называется: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

https://ria.ru/20220816/avstraliya-1809920123.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, сергей шойгу, форум "армия-2022"