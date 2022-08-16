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МИД заявил о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину

МИД заявил о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину - РИА Новости, 16.08.2022

МИД заявил о рисках попадания угнанных в Афганистане вертолетов на Украину

Россия не хотела бы, чтобы на Украину попали около ста самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:57

2022-08-16T05:57

2022-08-16T06:04

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы на Украину попали около ста самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.В августе прошлого года после прихода Талибана* к власти в Кабуле пилоты афганских ВВС бежали вместе с родными в Узбекистан на самолетах и вертолетах ВВС страны.Местные СМИ со ссылкой на чиновников в Ташкенте сообщали, что республика не планирует возвращать Афганистану военную авиатехнику, поскольку это собственность США.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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2022

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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, узбекистан, таджикистан, талибан, оон