https://ria.ru/20220816/turtsiya-1810081538.html

Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ

Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2022

Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ

Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:47

2022-08-16T18:47

2022-08-16T21:45

турция

евросоюз

в мире

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

анкара (провинция)

москва

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Представитель министерства торговли Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные". При этом какие-либо подробности он сообщать не стал.Как указывает газета, за последние три месяца турецкий экспорт в Россию вырос на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ранее Анкара и Москва подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, согласно которой страны планируют довести товарооборот до ста миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин также договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о частичной оплате в рублях поставок газа.

https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html

турция

россия

анкара (провинция)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, евросоюз, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), москва