https://ria.ru/20220816/turtsiya-1810081538.html
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:47
2022-08-16T18:47
2022-08-16T21:45
турция
евросоюз
в мире
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
москва
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Представитель министерства торговли Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные". При этом какие-либо подробности он сообщать не стал.Как указывает газета, за последние три месяца турецкий экспорт в Россию вырос на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ранее Анкара и Москва подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, согласно которой страны планируют довести товарооборот до ста миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин также договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о частичной оплате в рублях поставок газа.
https://ria.ru/20220809/turtsiya-1808216422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, евросоюз, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), москва
Турция, Евросоюз, В мире, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция), Москва
18:47 16.08.2022 (обновлено: 21:45 16.08.2022)
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
FT: страны ЕС запросили у Турции данные об отношениях с Россией из-за роста товарооборота