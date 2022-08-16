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Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
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Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.08.2022
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:47
2022-08-16T21:45
турция
евросоюз
в мире
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
анкара (провинция)
москва
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Представитель министерства торговли Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные". При этом какие-либо подробности он сообщать не стал.Как указывает газета, за последние три месяца турецкий экспорт в Россию вырос на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ранее Анкара и Москва подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, согласно которой страны планируют довести товарооборот до ста миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин также договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о частичной оплате в рублях поставок газа.
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турция, евросоюз, в мире, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), москва
Турция, Евросоюз, В мире, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция), Москва
18:47 16.08.2022 (обновлено: 21:45 16.08.2022)
 
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ

FT: страны ЕС запросили у Турции данные об отношениях с Россией из-за роста товарооборота

© Flickr / KLMirceaТурецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Flickr / KLMircea
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Страны Евросоюза запросили у Турции сведения об отношениях с Россией на фоне растущего товарооборота между государствами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Члены ЕС все больше беспокоятся по поводу всплеска торговли Турции с Россией и ее возможности помочь Москве заменить европейский импорт и экспорт. Некоторые столицы запросили у Анкары информацию о ее отношениях с Кремлем", — отмечается в статье.

Представитель министерства торговли Турции заявил, что изменения в объеме торговли с Россией "незначительные". При этом какие-либо подробности он сообщать не стал.
Как указывает газета, за последние три месяца турецкий экспорт в Россию вырос на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Ранее Анкара и Москва подписали "дорожную карту" по экономическому сотрудничеству, согласно которой страны планируют довести товарооборот до ста миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин также договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о частичной оплате в рублях поставок газа.
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