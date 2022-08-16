https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html

Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:16

2022-08-16T10:16

2022-08-16T10:44

в мире

сергей шойгу

украина

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира", - сказал он.По словам министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие - пренебрегают ими.

https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей шойгу, украина