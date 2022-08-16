https://ria.ru/20220816/spetsoperatsiya-1809911085.html
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:16
2022-08-16T10:16
2022-08-16T10:44
в мире
сергей шойгу
украина
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира", - сказал он.По словам министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие - пренебрегают ими.
https://ria.ru/20220816/gegemoniya-1809920265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, украина
В мире, Сергей Шойгу, Украина
10:16 16.08.2022 (обновлено: 10:44 16.08.2022)
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Шойгу: российская спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира