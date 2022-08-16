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Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира - РИА Новости, 16.08.2022
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Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира
Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:16
2022-08-16T10:44
в мире
сергей шойгу
украина
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира", - сказал он.По словам министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие - пренебрегают ими.
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в мире, сергей шойгу, украина
В мире, Сергей Шойгу, Украина
10:16 16.08.2022 (обновлено: 10:44 16.08.2022)
 
Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

Шойгу: российская спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

© Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"Начало специальной военной операции на Украине ознаменовало окончание однополярного мира. Многополярность стала реальностью. Четко обозначились полюсы этого мира", - сказал он.
По словам министра, главное отличие между этими полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, учитывают культурно-исторические особенности стран и народов, а другие - пренебрегают ими.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:41
Путин заявил, что Запад пытается удержать гегемонию в мире
 
В миреСергей ШойгуУкраина
 
 
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