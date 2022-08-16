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Судья назвал штраф сайта Freelancer в 500 тысяч рублей поощрением
Судья назвал штраф сайта Freelancer в 500 тысяч рублей поощрением - РИА Новости, 16.08.2022
Судья назвал штраф сайта Freelancer в 500 тысяч рублей поощрением
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей сайт вакансий Freelancer за отказ локализовать персональные данные... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:06
2022-08-16T13:06
2022-08-16T13:06
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей сайт вакансий Freelancer за отказ локализовать персональные данные россиян, отметив, что этим решением он хотел поощрить компанию за работу в РФ, передает корреспондент РИА Новости."Freelancer International Pty Limited признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Протокол на австралийскую компанию был составлен за отказ локализовать данные россиян. Ее представители заявили, что это не так, что серверы находятся в Санкт-Петербурге. Они подчеркнули, что Freelancer выбрал для размещения данных российскую компанию, несмотря на то, что так сложнее производить оплату труда.По данному протоколу Freelancer грозил штраф от 1 до 6 миллионов рублей. "Считаю, что те компании, которые как-то стараются остаться на российском рынке, их надо поощрять", - пояснил судья назначение штрафа ниже низшего предела.Freelancer - крупная биржа, где ищут работу фрилансеры.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, технологии, интернет
Россия, Происшествия, Технологии, Интернет
Судья назвал штраф сайта Freelancer в 500 тысяч рублей поощрением
Судья оштрафовал сайт вакансий Freelancer на 500 тысяч рублей и заявил, что это поощрение
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей сайт вакансий Freelancer за отказ локализовать персональные данные россиян, отметив, что этим решением он хотел поощрить компанию за работу в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
"Freelancer International Pty Limited признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол на австралийскую компанию был составлен за отказ локализовать данные россиян. Ее представители заявили, что это не так, что серверы находятся в Санкт-Петербурге
. Они подчеркнули, что Freelancer выбрал для размещения данных российскую компанию, несмотря на то, что так сложнее производить оплату труда.
По данному протоколу Freelancer грозил штраф от 1 до 6 миллионов рублей. "Считаю, что те компании, которые как-то стараются остаться на российском рынке, их надо поощрять", - пояснил судья назначение штрафа ниже низшего предела.
Freelancer - крупная биржа, где ищут работу фрилансеры.