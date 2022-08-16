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Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/shoygu-1809958415.html
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине
Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:21
2022-08-16T13:05
специальная военная операция на украине
оон
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
в мире
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе российской специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие российских военнослужащих с ООН и МККК, отметил Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество", - сказал глава российского военного ведомства."В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - добавил Шойгу.
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оон, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, в мире, украина, турция, форум "армия-2022"
Специальная военная операция на Украине, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, В мире, Украина, Турция, Форум "Армия-2022"
12:21 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
 
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине

Глава Минобороны Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе российской специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие российских военнослужащих с ООН и МККК, отметил Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".
"Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество", - сказал глава российского военного ведомства.
"В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - добавил Шойгу.
Иностранная пресса в разрушенном бараке - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00
"Очевидно, откуда стреляли". Что изумило западных журналистов в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуВ миреУкраинаТурцияФорум "Армия-2022"
 
 
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