https://ria.ru/20220816/shoygu-1809958415.html
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине
Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:21
2022-08-16T12:21
2022-08-16T13:05
специальная военная операция на украине
оон
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
в мире
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе российской специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие российских военнослужащих с ООН и МККК, отметил Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество", - сказал глава российского военного ведомства."В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - добавил Шойгу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:21 16.08.2022 (обновлено: 13:05 16.08.2022)
Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине
Глава Минобороны Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине