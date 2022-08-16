https://ria.ru/20220816/shoygu-1809958415.html

Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине

Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу поблагодарил ООН и Красный Крест за сотрудничество по Украине

Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:21

2022-08-16T12:21

2022-08-16T13:05

специальная военная операция на украине

оон

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

в мире

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ признательно ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) за конструктивное и деполитизированное сотрудничество в гуманитарной сфере в ходе российской специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие российских военнослужащих с ООН и МККК, отметил Шойгу во вторник на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Мы признательны руководителям и взаимодействующим с нами сотрудникам этих организаций за конструктивное, деполитизированное сотрудничество", - сказал глава российского военного ведомства."В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

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Владимир Лаврентьев

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