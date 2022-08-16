https://ria.ru/20220816/shoygu-1809917436.html

Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине

Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине - РИА Новости, 16.08.2022

Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине

Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:34

2022-08-16T10:34

2022-08-16T13:06

сергей шойгу

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Шойгу .

https://ria.ru/20220816/zapad-1809915749.html

украина

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"