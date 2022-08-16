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Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине
Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине - РИА Новости, 16.08.2022
Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине
Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:34
2022-08-16T10:34
2022-08-16T13:06
сергей шойгу
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022"."Информационные провокации направлены на то, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещенных военно-биологических исследований. В настоящее время накоплен внушительный массив данных, который регулярно доводится до широкой общественности. Работа в этом направлении будет продолжена", - сказал Шойгу .
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"
Сергей Шойгу, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Форум "Армия-2022"
10:34 16.08.2022 (обновлено: 13:06 16.08.2022)
Шойгу: США пытаются отвлечь внимание от своей биопрограммы на Украине
Шойгу заявил о вбросах, призванных отвлечь внимание от военной биопрограммы США на Украине