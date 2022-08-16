https://ria.ru/20220816/shoygu-1809912982.html

Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу

Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу

Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:22

2022-08-16T10:22

2022-08-16T13:45

сергей шойгу

javelin (птрк)

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803623573_0:2:1042:588_1920x0_80_0_0_62f9aa33dbe14f15ad2157e89f1612b0.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - сказал Шойгу.По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.

https://ria.ru/20220816/nato-1809912156.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей шойгу, javelin (птрк), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"