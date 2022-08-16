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Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:22
2022-08-16T13:45
сергей шойгу
javelin (птрк)
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - сказал Шойгу.По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
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сергей шойгу, javelin (птрк), украина, министерство обороны рф (минобороны рф), форум "армия-2022"
Сергей Шойгу, Javelin (ПТРК), Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Форум "Армия-2022"
10:22 16.08.2022 (обновлено: 13:45 16.08.2022)
 
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу

Глава Минобороны России Шойгу заявил, что СВО на Украине развеяла миф о супероружии Запада

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергею Шойгу
Министр обороны РФ Сергею Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергею Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Специальная военная операция развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - сказал Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:19
НАТО перестала скрывать агрессивный характер, заявил Шойгу
 
Сергей ШойгуJavelin (ПТРК)УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Форум "Армия-2022"
 
 
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