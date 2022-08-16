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Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 16.08.2022
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Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз
Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 16.08.2022
Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз
Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:30
2022-08-16T21:30
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt &amp; Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявили в Минсельхозе России.Швейцарский производитель шоколада Lindt &amp; Sprungli ранее во вторник сообщил, что полностью уходит с российского рынка, но будет поддерживать своих сотрудников в стране. В марте компания объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки."Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt &amp; Sprungli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте... Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству."Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, в том числе в шоколаде. За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках", - добавили в Минсельхозе.
https://ria.ru/20220816/aleshka-1810024316.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
21:30 16.08.2022
 
Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз

Минсельхоз: российские кондитеры обеспечат страну шоколадом и после ухода Lindt

© Depositphotos / derepenteКондитер
Кондитер - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / derepente
Кондитер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявили в Минсельхозе России.
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli ранее во вторник сообщил, что полностью уходит с российского рынка, но будет поддерживать своих сотрудников в стране. В марте компания объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки.
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"Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt & Sprungli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте... Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству.
"Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, в том числе в шоколаде. За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках", - добавили в Минсельхозе.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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