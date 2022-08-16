https://ria.ru/20220816/shokolad-1810104537.html

Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз

Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз - РИА Новости, 16.08.2022

Россия будет обеспечена шоколадом даже после ухода Lindt, заявил Минсельхоз

Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:30

2022-08-16T21:30

2022-08-16T21:30

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала незначительную долю рынка, и отечественные марки получили возможность занять освободившуюся нишу, заявили в Минсельхозе России.Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli ранее во вторник сообщил, что полностью уходит с российского рынка, но будет поддерживать своих сотрудников в стране. В марте компания объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее были в России, и приостановила поставки."Следует отметить, что продукция группы компаний Lindt & Sprungli занимает незначительную долю российского рынка в высоком ценовом сегменте... Таким образом, уход отдельного зарубежного производителя не приведет к сокращению ассортимента и даст возможность российским маркам занять освободившуюся нишу", - говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.В министерстве напомнили, что многие отечественные компании производят премиальный шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым характеристикам и качеству."Производственные мощности российских предприятий кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности, в том числе в шоколаде. За последние годы наша страна стала одним из мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на экспортных рынках", - добавили в Минсельхозе.

https://ria.ru/20220816/aleshka-1810024316.html

https://ria.ru/20220711/shokolad-1801600714.html

россия

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)