https://ria.ru/20220816/robot-1809891480.html

Ростех показал нового боевого робота в действии

Ростех показал нового боевого робота в действии - РИА Новости, 16.08.2022

Ростех показал нового боевого робота в действии

Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео с новым боевым роботом на базе БМП-3 в действии. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T08:22

2022-08-16T08:22

2022-08-16T08:22

новое оружие россии

безопасность

ростех

бмп-3

высокоточные комплексы

курганский машиностроительный завод

форум "армия-2022"

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала видео с новым боевым роботом на базе БМП-3 в действии.В ролике демонстрируется, как дистанционно управляемая машина ездит по полигону и наводит комплекс вооружения.Как сообщил ранее в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, новая боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления. Она предназначена для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. Например, для боя в плотной городской застройке.Роботизированная БМП-3 оборудована боевым модулем "Синица", который "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Модуль оснащен автоматизированной цифровой системой управления огнем и вооружен 100-миллиметровым орудием с механизмом заряжания ПТУР, а также 30-мм автоматической пушкой и пулеметом.Беспилотная БМП-3 создана "Курганским машиностроительным заводом" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы". "Высокоточные комплексы" имеют все компетенции и технические возможности, чтобы автоматизировать любую колесную или гусеничную технику.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростех, бмп-3, высокоточные комплексы, курганский машиностроительный завод, форум "армия-2022"