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Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
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Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"
Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022
Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"
Ведущие предприятия и самые перспективные разработки, обширная деловая программа и яркое шоу — в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум... РИА Новости, 15.08.2022
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Ведущие предприятия и самые перспективные разработки, обширная деловая программа и яркое шоу — в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2022". Кадры из Конгрессно-выставочного центра "Патриот" — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, армия, форум "армия-2022", парк "патриот", ми-35, ми-28нм
Фото, Армия, Форум "Армия-2022", парк "Патриот", Ми-35, Ми-28НМ
17:07 15.08.2022 (обновлено: 20:17 15.08.2022)
 

Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"

Читать ria.ru в
Ведущие предприятия и самые перспективные разработки, обширная деловая программа и яркое шоу — в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2022". Кадры из Конгрессно-выставочного центра "Патриот" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

Девушки на стенде МЧС на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
1 из 14

Торжественное открытие форума "Армия-2022" и VIII Международных армейских игр состоялось в парке "Патриот".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

Люди у Конгрессно-выставочного центра Патриот перед открытием Международного военно-технического форума Армия-2022 и армейских международных игр АрМИ-2022
2 из 14

"Армия-2022" получилась масштабной: свои новинки и достижения привезли на форум около 1500 оборонных предприятий.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2022 и Армейских международных игр - 2022 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
3 из 14

Церемонию открытия военно-технического форума посетил президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

Участники авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) во время летной программы на открытии международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинк
4 из 14

Участников и гостей ждет насыщенная деловая программа и показ возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации Роскосмос на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
5 из 14

Госкорпорация "Роскосмос" впервые продемонстрировала макет новой отечественной орбитальной станции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

Научно-исследовательский необитаемый подводный аппарат Клавесин-2Р
6 из 14

КБ "Рубин" представило улучшенную версию автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин", предназначенного для обзорно-поисковой работы и изучения Мирового океана.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

Стенд Института авиационного приборостроения Навигатор на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
7 из 14

Оборонные предприятия привезли на форум немало интересных разработок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

Выступление ударного вертолета Ми-28Н Ночной охотник во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
8 из 14

Традиционно на аэродроме Кубинка в дни форума проходит авиашоу c участием лучших групп высшего пилотажа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 14

Многие образцы российского вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги, отметил президент Владимир Путин на открытии форума.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

Девушки сидят на летном поле во время открытия международного военно-технического форума Армия-2022 в Кубинке
10 из 14

Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, ориентированные на будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

Вертолет Ми-35П на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 14

Минобороны ждет от предприятий новых изобретений.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

Участники Международного военно-технического форума Армия-2022
12 из 14

Зарубежные партнеры проявляют интерес к российской военной технике.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

Участник авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи (Су-35С) на открытии международного военно-технического форума Армия-2022
13 из 14

Военное ведомство планирует заключить контракты на сумму более 500 миллиардов рублей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
14 из 14

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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ФотоАрмияФорум "Армия-2022"парк "Патриот"Ми-35Ми-28НМ
 
 
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