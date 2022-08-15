https://ria.ru/20220815/armiya-1809693656.html

Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"

Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022" - РИА Новости, 15.08.2022

Орбитальная станция и подводный беспилотник: что показали на "Армии-2022"

Ведущие предприятия и самые перспективные разработки, обширная деловая программа и яркое шоу — в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:07

2022-08-15T17:07

2022-08-15T20:17

фото

армия

форум "армия-2022"

парк "патриот"

ми-35

ми-28нм

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Ведущие предприятия и самые перспективные разработки, обширная деловая программа и яркое шоу — в Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум "Армия-2022". Кадры из Конгрессно-выставочного центра "Патриот" — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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