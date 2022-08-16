https://ria.ru/20220816/psb-1810047471.html
ПСБ и "Гранит-Электрон" будут сотрудничать в финансово-кредитной сфере
ПСБ и "Гранит-Электрон" будут сотрудничать в финансово-кредитной сфере - РИА Новости, 16.08.2022
ПСБ и "Гранит-Электрон" будут сотрудничать в финансово-кредитной сфере
ПСБ и АО "Концерн "Гранит-Электрон" в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:36
2022-08-16T16:36
2022-08-16T16:36
россия
форум "армия-2022"
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА,16 авг – РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн "Гранит-Электрон" в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.Свои подписи под документом поставили заместитель председателя банка Наталия Юдина и генеральный директор концерна Игорь Пономарев.Стороны в частности договорились взаимодействовать при реализации проектов и программ, в том числе инвестиционных и программ внедрения современных технологий эффективного управления ресурсами. Кроме того, банк и компания будут сотрудничать в рамках зарплатного проекта, размещения временно свободных средств и внедрять для работников "Концерна "Гранит-Электрон" банковские продукты на специальных условиях, разработанных для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса."ПСБ уже не первый год успешно и эффективно сотрудничает с "Концерном "Гранит-Электрон", и подписанное сегодня соглашение стало закономерным шагом в укреплении нашего партнерства. Поддержка предприятий ОПК и их сотрудников – один из ключевых приоритетов ПСБ, и банк предоставит компании комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации как программ развития самого предприятия, так и дополнительных программ для сотрудников и их семей", - прокомментировала Юдина.По словам Пономарева, в сотрудничестве с ПСБ концерн реализует все задачи по выполнению гособоронзаказа."Уверен, что в сотрудничестве с ПСБ мы реализуем все задачи по выполнению гособоронзаказа в обеспечение обороноспособности нашей страны. И сегодня у Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", "Концерна "Гранит-Электрон" и наших дочерних предприятий есть мощный научно-технический и производственный задел для надежной защиты рубежей Родины", - сказал он.
https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html
https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, форум "армия-2022", псб (банк псб), промсвязьбанк
Россия, Форум "Армия-2022", ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА,16 авг – РИА Новости. ПСБ и АО "Концерн "Гранит-Электрон" в ходе международного военно-технического форума "Армия - 2022" заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере.
Свои подписи под документом поставили заместитель председателя банка Наталия Юдина и генеральный директор концерна Игорь Пономарев.
Стороны в частности договорились взаимодействовать при реализации проектов и программ, в том числе инвестиционных и программ внедрения современных технологий эффективного управления ресурсами. Кроме того, банк и компания будут сотрудничать в рамках зарплатного проекта, размещения временно свободных средств и внедрять для работников "Концерна "Гранит-Электрон" банковские продукты на специальных условиях, разработанных для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"ПСБ уже не первый год успешно и эффективно сотрудничает с "Концерном "Гранит-Электрон", и подписанное сегодня соглашение стало закономерным шагом в укреплении нашего партнерства. Поддержка предприятий ОПК и их сотрудников – один из ключевых приоритетов ПСБ, и банк предоставит компании комплекс финансовых инструментов и сервисов для реализации как программ развития самого предприятия, так и дополнительных программ для сотрудников и их семей", - прокомментировала Юдина.
По словам Пономарева, в сотрудничестве с ПСБ
концерн реализует все задачи по выполнению гособоронзаказа.
"Уверен, что в сотрудничестве с ПСБ мы реализуем все задачи по выполнению гособоронзаказа в обеспечение обороноспособности нашей страны. И сегодня у Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", "Концерна "Гранит-Электрон" и наших дочерних предприятий есть мощный научно-технический и производственный задел для надежной защиты рубежей Родины", - сказал он.