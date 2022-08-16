https://ria.ru/20220816/propaganda-1809909289.html

Совет законодателей поддержал идею о запрете пропаганды чайлдфри

Совет законодателей поддержал идею о запрете пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 16.08.2022

Совет законодателей поддержал идею о запрете пропаганды чайлдфри

Предложение башкирских депутатов запретить в стране пропаганду идеологии бездетности поддержали в Совете законодателей России, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:08

2022-08-16T10:08

2022-08-16T10:08

россия

общество

республика башкортостан

константин толкачев

совет федерации рф

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УФА, 16 авг – РИА Новости. Предложение башкирских депутатов запретить в стране пропаганду идеологии бездетности поддержали в Совете законодателей России, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая республики.Ранее депутаты башкирского парламента предложили внести в Федеральный закон проект, запрещающий распространение среди детей информации об идеологии бездетности. Проект был направлен на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации."Решением Совета законодателей Государственному Собранию рекомендовано внести проект законодательной инициативы в Государственную Думу, что и будет сделано в ближайшее время. Проект закона прошел необходимые согласования, мы надеемся на его скорейшее принятие. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба председателя парламента Башкирии Константина Толкачева.По его словам, законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Предлагается включить в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности."Идеология "чайлдфри", пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы", - пояснил Толкачев.Он отметил, что распространение идеологии "чайлдфри" противоречит государственной политике страны, базирующейся на традиционных семейных ценностях, поддержке материнства и детства.

https://ria.ru/20220718/filmy-1803233334.html

https://ria.ru/20220315/chayldfri-1778201135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, республика башкортостан, константин толкачев, совет федерации рф