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Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров

Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров - РИА Новости, 16.08.2022

Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров

Поддержка Украины, вызванная амбициями западных лидеров, невыгодна жителям европейских стран, которые экономически проигрывают из-за политики своих правителей,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T06:35

2022-08-16T06:35

2022-08-16T11:12

специальная военная операция на украине

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санкции в отношении россии

европа

алексей пушков

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поддержка Украины, вызванная амбициями западных лидеров, невыгодна жителям европейских стран, которые экономически проигрывают из-за политики своих правителей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так парламентарий прокомментировал колонку обозревателя The Guardian Саймона Тисдалла, который предположил, что Европа может предательски ударить в спину Украине из-за проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".Он отметил, что такие действия находят поддержку только у сторонников неолиберальной идеологии, стремящихся подчинить своим идеям весь мир. Однако у них не хватает для этого сил, подчеркнул Пушков.При этом продолжение такой политики наносит все больше ущерба самим европейцам и американцам, указал Пушков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220816/sanktsii-1809882619.html

https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808699929.html

украина

россия

европа

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в мире, лиз трасс, украина, россия, санкции в отношении россии, европа, алексей пушков