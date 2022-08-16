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Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/proigrali-1809886337.html
Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров
Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров - РИА Новости, 16.08.2022
Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров
Поддержка Украины, вызванная амбициями западных лидеров, невыгодна жителям европейских стран, которые экономически проигрывают из-за политики своих правителей,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:35
2022-08-16T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
лиз трасс
украина
россия
санкции в отношении россии
европа
алексей пушков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поддержка Украины, вызванная амбициями западных лидеров, невыгодна жителям европейских стран, которые экономически проигрывают из-за политики своих правителей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Так парламентарий прокомментировал колонку обозревателя The Guardian Саймона Тисдалла, который предположил, что Европа может предательски ударить в спину Украине из-за проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".Он отметил, что такие действия находят поддержку только у сторонников неолиберальной идеологии, стремящихся подчинить своим идеям весь мир. Однако у них не хватает для этого сил, подчеркнул Пушков.При этом продолжение такой политики наносит все больше ущерба самим европейцам и американцам, указал Пушков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220816/sanktsii-1809882619.html
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в мире, лиз трасс, украина, россия, санкции в отношении россии, европа, алексей пушков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лиз Трасс, Украина, Россия, Санкции в отношении России, Европа, Алексей Пушков
06:35 16.08.2022 (обновлено: 11:12 16.08.2022)
 
Пушков рассказал, как Запад проигрывает из-за Украины и своих лидеров

Сенатор Алексей Пушков указал на проигрыш Запада из-за политики его лидеров по Украине

© Рамиль СитдиковСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© Рамиль Ситдиков
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Поддержка Украины, вызванная амбициями западных лидеров, невыгодна жителям европейских стран, которые экономически проигрывают из-за политики своих правителей, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Так парламентарий прокомментировал колонку обозревателя The Guardian Саймона Тисдалла, который предположил, что Европа может предательски ударить в спину Украине из-за проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".
"Что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. Выгодна она только производителям оружия и политическим демагогам, типа Лиз Трасс, рвущимся к вершинам власти, но никак не западным обществам, которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики", — написал Пушков.
Он отметил, что такие действия находят поддержку только у сторонников неолиберальной идеологии, стремящихся подчинить своим идеям весь мир. Однако у них не хватает для этого сил, подчеркнул Пушков.
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При этом продолжение такой политики наносит все больше ущерба самим европейцам и американцам, указал Пушков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛиз ТрассУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЕвропаАлексей Пушков
 
 
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