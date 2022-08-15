https://ria.ru/20220815/ukraina-1809667665.html
Запад может нанести Украине удар в спину, пишет The Guardian
Запад может нанести Украине удар в спину, пишет The Guardian - РИА Новости, 15.08.2022
Запад может нанести Украине удар в спину, пишет The Guardian
Европа, охваченная паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет Саймон Тисдалл в статье... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:44
2022-08-15T12:44
2022-08-15T15:56
в мире
европа
украина
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Европа, охваченная паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian. "Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", — говорится в публикации. Автор отмечает, что это порождает сомнения в стойкости Запада. Кроме того, он назвал бредовым апрельское заявление главы британского МИД Лиз Трасс, в котором та потребовала, чтобы Россия отошла из Крыма к границам, существовавшим до 2014 года. "Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины". Кто это "мы"? Вы и чья армия?" — пишет обозреватель. По мнению Тисдалла, на самом деле США озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать". Так же ведут себя и другие европейские государства: Германия, Франция и Италия, считает автор. Он приходит к выводу, что в какой-то момент Евросоюз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической боли Европы. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220814/zelenskiy-1809480265.html
https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html
https://ria.ru/20220814/evropa-1809543746.html
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в мире, европа, украина, россия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Украина, Россия, Санкции в отношении России
12:44 15.08.2022 (обновлено: 15:56 15.08.2022)
Запад может нанести Украине удар в спину, пишет The Guardian
Автор The Guardian Тисдалл пишет, что Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Европа, охваченная паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине предательский удар уже этой зимой, пишет
Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian.
"Теперь возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение конфликтом уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что это порождает сомнения в стойкости Запада.
Кроме того, он назвал бредовым апрельское заявление главы британского МИД Лиз Трасс, в котором та потребовала, чтобы Россия отошла из Крыма к границам, существовавшим до 2014 года.
"Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины". Кто это "мы"? Вы и чья армия?" — пишет обозреватель.
По мнению Тисдалла, на самом деле США озабочены только тем, чтобы не вступать в войну с Россией, а Лондон "прячется за отказом Вашингтона воевать". Так же ведут себя и другие европейские государства: Германия, Франция и Италия, считает автор.
Он приходит к выводу, что в какой-то момент Евросоюз может вынудить Украину подписать временное мирное соглашение с Россией для облегчения экономической боли Европы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.