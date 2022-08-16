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Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов - РИА Новости, 16.08.2022
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https://ria.ru/20220816/priamure-1809886198.html
Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов
Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов - РИА Новости, 16.08.2022
Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов
Будет обновлено и построено 50 социальных объектов в Амурской области до 2023 года по "Единой субсидии", сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T06:28
2022-08-16T06:34
амурская область
общество
амурская область
райчихинск
свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Будет обновлено и построено 50 социальных объектов в Амурской области до 2023 года по "Единой субсидии", сообщил губернатор Василий Орлов."Благодаря поддержке Минвостокразвития в регионе строятся и обновляются важные социальные объекты. Сейчас в Амурской области в рамках "Единой субсидии" реализуются восемь мероприятий с общим объемом финансирования - 971 миллион рублей... Всего планом социального развития центров экономического роста в период с 2018 по 2023 год запланировано обновление и строительство 50 объектов на сумму 9,6 миллиардов рублей, где 8,9 миллиардов - средства федерального бюджета", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.По его словам, в текущем году, в том числе, планируется завершить ремонт двух пришкольных стадионов, благоустроить не менее 96 дворов по проекту "1000 дворов" в девяти муниципальных образованиях, расселить из аварийного жилья 106 семей, а также начать строительство ЗАГСа в городе Свободном.Отмечается, что ремонт пришкольных стадионов завершается в Варваровке и Райчихинске. Готовность спортивной зоны в Октябрьском районе уже превышает 60%, в Райчихинске - 85%. Согласно заключенным контрактам, все работы на объектах подрядчики должны завершить осенью.С 2018 по 2021 год в области было построено и реконструировано 25 социально-значимых объектов. Так, в Свободном была сдана женская консультация, ФОК, реконструированы дом культуры железнодорожников, очистные сооружения, котельная, а также порядка 30 километров сетей инженерной инфраструктуры. Кроме этого, на 11 комфортабельных автобусов пополнился автобусный парк Благовещенска.Мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке проводятся по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. На реализацию планов до 2023 года из федерального бюджета выделено более 118,2 миллиарда рублей. С 2018 года дальневосточными регионами введено в эксплуатацию 512 объектов, более 600 соцучреждений оснащены оборудованием (больницы, техникумы и иное), приобретено около 500 единиц специализированной техники, 410 квартир для врачей, учителей и работников культуры.
https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html
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общество, амурская область, райчихинск, свободный
Амурская область, Общество, Амурская область, Райчихинск, Свободный
06:28 16.08.2022 (обновлено: 06:34 16.08.2022)
 
Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов

Губернатор Приамурья: до 2023 года по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Будет обновлено и построено 50 социальных объектов в Амурской области до 2023 года по "Единой субсидии", сообщил губернатор Василий Орлов.
"Благодаря поддержке Минвостокразвития в регионе строятся и обновляются важные социальные объекты. Сейчас в Амурской области в рамках "Единой субсидии" реализуются восемь мероприятий с общим объемом финансирования - 971 миллион рублей... Всего планом социального развития центров экономического роста в период с 2018 по 2023 год запланировано обновление и строительство 50 объектов на сумму 9,6 миллиардов рублей, где 8,9 миллиардов - средства федерального бюджета", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.
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По его словам, в текущем году, в том числе, планируется завершить ремонт двух пришкольных стадионов, благоустроить не менее 96 дворов по проекту "1000 дворов" в девяти муниципальных образованиях, расселить из аварийного жилья 106 семей, а также начать строительство ЗАГСа в городе Свободном.
Отмечается, что ремонт пришкольных стадионов завершается в Варваровке и Райчихинске. Готовность спортивной зоны в Октябрьском районе уже превышает 60%, в Райчихинске - 85%. Согласно заключенным контрактам, все работы на объектах подрядчики должны завершить осенью.
С 2018 по 2021 год в области было построено и реконструировано 25 социально-значимых объектов. Так, в Свободном была сдана женская консультация, ФОК, реконструированы дом культуры железнодорожников, очистные сооружения, котельная, а также порядка 30 километров сетей инженерной инфраструктуры. Кроме этого, на 11 комфортабельных автобусов пополнился автобусный парк Благовещенска.
Мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке проводятся по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. На реализацию планов до 2023 года из федерального бюджета выделено более 118,2 миллиарда рублей. С 2018 года дальневосточными регионами введено в эксплуатацию 512 объектов, более 600 соцучреждений оснащены оборудованием (больницы, техникумы и иное), приобретено около 500 единиц специализированной техники, 410 квартир для врачей, учителей и работников культуры.
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