https://ria.ru/20220816/priamure-1809886198.html

Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов

Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов - РИА Новости, 16.08.2022

Губернатор Приамурья: по "Единой субсидии" обновят и построят 50 объектов

Будет обновлено и построено 50 социальных объектов в Амурской области до 2023 года по "Единой субсидии", сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T06:28

2022-08-16T06:28

2022-08-16T06:34

амурская область

общество

амурская область

райчихинск

свободный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг - РИА Новости. Будет обновлено и построено 50 социальных объектов в Амурской области до 2023 года по "Единой субсидии", сообщил губернатор Василий Орлов."Благодаря поддержке Минвостокразвития в регионе строятся и обновляются важные социальные объекты. Сейчас в Амурской области в рамках "Единой субсидии" реализуются восемь мероприятий с общим объемом финансирования - 971 миллион рублей... Всего планом социального развития центров экономического роста в период с 2018 по 2023 год запланировано обновление и строительство 50 объектов на сумму 9,6 миллиардов рублей, где 8,9 миллиардов - средства федерального бюджета", - цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.По его словам, в текущем году, в том числе, планируется завершить ремонт двух пришкольных стадионов, благоустроить не менее 96 дворов по проекту "1000 дворов" в девяти муниципальных образованиях, расселить из аварийного жилья 106 семей, а также начать строительство ЗАГСа в городе Свободном.Отмечается, что ремонт пришкольных стадионов завершается в Варваровке и Райчихинске. Готовность спортивной зоны в Октябрьском районе уже превышает 60%, в Райчихинске - 85%. Согласно заключенным контрактам, все работы на объектах подрядчики должны завершить осенью.С 2018 по 2021 год в области было построено и реконструировано 25 социально-значимых объектов. Так, в Свободном была сдана женская консультация, ФОК, реконструированы дом культуры железнодорожников, очистные сооружения, котельная, а также порядка 30 километров сетей инженерной инфраструктуры. Кроме этого, на 11 комфортабельных автобусов пополнился автобусный парк Благовещенска.Мероприятия по модернизации социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке проводятся по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года. На реализацию планов до 2023 года из федерального бюджета выделено более 118,2 миллиарда рублей. С 2018 года дальневосточными регионами введено в эксплуатацию 512 объектов, более 600 соцучреждений оснащены оборудованием (больницы, техникумы и иное), приобретено около 500 единиц специализированной техники, 410 квартир для врачей, учителей и работников культуры.

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220623/spetsialnost-1797490329.html

амурская область

райчихинск

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, амурская область, райчихинск, свободный