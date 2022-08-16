https://ria.ru/20220816/posol-1809940912.html
Путин назначил нового посла в Таджикистане
Путин назначил нового посла в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2022
Путин назначил нового посла в Таджикистане
Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
политика
россия
таджикистан
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_0:41:3006:1732_1920x0_80_0_0_405282d15bf3b8f9e8b12798cbd9dd57.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.
https://ria.ru/20220809/bakhreyn-1808256521.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744660_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_878b36c28dc0feffdc589102f49e9b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, таджикистан, владимир путин
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Таджикистане
Новым послом России в Таджикистане стал Семен Григорьев