https://ria.ru/20220816/posol-1809940912.html

Путин назначил нового посла в Таджикистане

Путин назначил нового посла в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2022

Путин назначил нового посла в Таджикистане

Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

2022-08-16T11:38

политика

россия

таджикистан

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.

https://ria.ru/20220809/bakhreyn-1808256521.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, таджикистан, владимир путин