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Путин назначил нового посла в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2022
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Путин назначил нового посла в Таджикистане
Путин назначил нового посла в Таджикистане - РИА Новости, 16.08.2022
Путин назначил нового посла в Таджикистане
Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:38
2022-08-16T11:38
политика
россия
таджикистан
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.
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политика, россия, таджикистан, владимир путин
Политика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин
11:38 16.08.2022
 
Путин назначил нового посла в Таджикистане

Новым послом России в Таджикистане стал Семен Григорьев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Путин назначил Алексея Скосырева новым послом в Бахрейне
 
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