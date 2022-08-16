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Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов
Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов - РИА Новости, 16.08.2022
Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов
Расписание отправления пассажирских составов из Крыма изменено в связи с приостановкой железнодорожного сообщения из-за взрывов боеприпасов, все составы будут... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:52
2022-08-16T14:52
республика крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Расписание отправления пассажирских составов из Крыма изменено в связи с приостановкой железнодорожного сообщения из-за взрывов боеприпасов, все составы будут отправляться со станции Владиславовка под Феодосией, куда пассажиры могут приехать на автобусах, сообщила Крымская железная дорога."В связи со сложившейся ситуацией нижеуказанные поезда по направлению из Крыма будут отправляться от станции Владиславовка. № 374 Симферополь - Смоленск: отправление со ст. Владиславовка в 16:30; № 598 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 19:30; № 28 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 20:16; № 180 Евпатория - Санкт-Петербург: отправление со ст. Владиславовка в 21:55; № 92 Севастополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 02:27; № 194 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 02:38; № 184 Севастополь - Мурманск: отправление со ст. Владиславовка в 05:33", - говорится в сообщении в Telegram-канале КЖД.Поезд № 162 Феодосия - Москва будет отправляться из Феодосии в 22:00. Далее поезда пройдут согласно маршруту следования,Информация по трем поездам: № 8 Севастополь - Санкт-Петербург, № 396 Симферополь - Астрахань и № 198 Симферополь - Москва будет предоставлена дополнительно, отметили в компании. Сообщается, что доставка пассажиров до станции Владиславовка организована автобусами с железнодорожного вокзала Симферополь. На месте работают координаторы, автобусы будут отправляться по мере заполнения.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов, позднее восстановлен. Оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма. Восстановление движения будет возможно после того, как закончится детонация боеприпасов.
https://ria.ru/20220816/rezhim-1809990695.html
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республика крым, россия, происшествия, украина, новости - туризм, туризм
Республика Крым, Россия, Происшествия, Украина, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
14:52 16.08.2022
 
Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов

Крымская железная дорога изменила время и место отправления поездов из-за взрывов в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоезд на железнодорожном вокзале
Поезд на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Расписание отправления пассажирских составов из Крыма изменено в связи с приостановкой железнодорожного сообщения из-за взрывов боеприпасов, все составы будут отправляться со станции Владиславовка под Феодосией, куда пассажиры могут приехать на автобусах, сообщила Крымская железная дорога.
"В связи со сложившейся ситуацией нижеуказанные поезда по направлению из Крыма будут отправляться от станции Владиславовка. № 374 Симферополь - Смоленск: отправление со ст. Владиславовка в 16:30; № 598 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 19:30; № 28 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 20:16; № 180 Евпатория - Санкт-Петербург: отправление со ст. Владиславовка в 21:55; № 92 Севастополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 02:27; № 194 Симферополь - Москва: отправление со ст. Владиславовка в 02:38; № 184 Севастополь - Мурманск: отправление со ст. Владиславовка в 05:33", - говорится в сообщении в Telegram-канале КЖД.
Сотрудники МЧС РФ и МВД РФ в селе Майское, где на военном складе произошла детонации боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
13:59
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера
Поезд № 162 Феодосия - Москва будет отправляться из Феодосии в 22:00. Далее поезда пройдут согласно маршруту следования,
Информация по трем поездам: № 8 Севастополь - Санкт-Петербург, № 396 Симферополь - Астрахань и № 198 Симферополь - Москва будет предоставлена дополнительно, отметили в компании. Сообщается, что доставка пассажиров до станции Владиславовка организована автобусами с железнодорожного вокзала Симферополь. На месте работают координаторы, автобусы будут отправляться по мере заполнения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. Участок путей в Джанкойском районе был поврежден из-за взрывов боеприпасов, позднее восстановлен. Оператор перевозок "ГранСервисЭкспресс" сообщил ранее, что 7 пассажирских составов задерживаются из-за остановки железнодорожного движения в Джанкойском районе Крыма, из них шесть в направлении Крыма, один из Крыма. Восстановление движения будет возможно после того, как закончится детонация боеприпасов.
Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
12:16
В Джанкойском районе Крыма восстановили поврежденные железнодорожные пути
 
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