https://ria.ru/20220816/peregovory-1810103145.html

В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу

В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022

В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу

Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошедший накануне, был "очень хорошим", заявил на брифинге официальный представитель РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:11

2022-08-16T21:11

2022-08-16T21:11

в мире

сергей шойгу

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ООН, 16 авг – РИА Новости. Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошедший накануне, был "очень хорошим", заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810097149.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей шойгу