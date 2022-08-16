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В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
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В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу
В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу - РИА Новости, 16.08.2022
В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу
Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошедший накануне, был "очень хорошим", заявил на брифинге официальный представитель РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:11
2022-08-16T21:11
в мире
сергей шойгу
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ООН, 16 авг – РИА Новости. Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошедший накануне, был "очень хорошим", заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям", - сказал Дюжаррик.
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в мире, сергей шойгу
В мире, Сергей Шойгу
21:11 16.08.2022
 
В ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу

Дюжаррик: в ООН довольны переговорами Гутерриша и Шойгу по зерновой сделке

CC0 / PublicDomainPictures / Телефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
CC0 / PublicDomainPictures /
Телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 авг – РИА Новости. Разговор генсека ООН Антониу Гутерреша и министра обороны РФ Сергея Шойгу, прошедший накануне, был "очень хорошим", заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Генсек провел очень хороший разговор с министром обороны Сергеем Шойгу вчера. В ходе обсуждения поднимался вопрос черноморской зерновой инициативы, а также другой части сделки, подразумевающей содействие доступу на мировой рынок российскому зерну и удобрениям", - сказал Дюжаррик.
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