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Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы - РИА Новости, 16.08.2022
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Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы
Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы - РИА Новости, 16.08.2022
Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы
Более 1,6 тысячи новых рабочих мест появятся в Москве в рамках программы поддержки сотрудников и работодателей, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:53
2022-08-16T07:53
москва
московский метрополитен
мосгортранс
анастасия ракова
почта россии
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи новых рабочих мест появятся в Москве в рамках программы поддержки сотрудников и работодателей, сообщается на сайте мэра столицы."В Москве продолжается реализация программ, входящих в пакет мер поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой востребованной из них стало постоянное трудоустройство через адаптацию, которая заключается в наставничестве, корпоративных курсах и других формах приведения умений работника в соответствие с требованиями предлагаемой вакансии… По итогам второго отбора заявок на участие в проекте организации откроют еще более 1,6 тысячи вакансий", - говорится в сообщении.Уточняется, что по итогу первого этапа отбора российские компании уже создали 1,6 тысячи постоянных рабочих мест. Почти 40% из них уже заняты новыми сотрудниками - более 600 человек вышли на работу в сеть ресторанов "Теремок", в "Почту России" и Московский метрополитен.Сейчас новые постоянные рабочие места созданы ведущим российским ритейлером "Магнит", ключевым оператором системы наземного транспорта "Мосгортранс" и дочерней компанией Роскосмоса - корпорацией "Стратегические пункты управления". Работодатели в ближайшее время приступят к подбору 1,6 тысячи новых сотрудников через центр "Моя работа". Компании открыли вакансии в том числе для экономистов, менеджеров по закупкам, товароведов, продавцов-консультантов, инженеров-конструкторов, электромонтажников, диспетчеров."Мы искренне поддерживаем стремление части западных компаний адаптироваться к новой геополитической и экономической реальности. Вместе с тем наша первоочередная задача - обеспечить оперативный трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в стабильные организации, продолжающие работать и развиваться в текущих условиях. И сделать это так, чтобы новые рабочие места оправдали ожидания людей. Решение этой задачи во многом зависит от комплекса принимаемых мер поддержки, поэтому еще в апреле мы запустили специальную программу помощи работодателям и горожанам", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Ракова также добавила, что постоянное трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации оказалось особенно востребовано среди участников. В процессе трудоустройства москвичам помогает служба занятости населения города Москвы и центр "Моя работа".
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москва, московский метрополитен, мосгортранс, анастасия ракова , почта россии
Москва, Московский метрополитен, Мосгортранс, Анастасия Ракова , Почта России
07:53 16.08.2022
 
Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы

Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках программы поддержки сотрудников

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Более 1,6 тысячи новых рабочих мест появятся в Москве в рамках программы поддержки сотрудников и работодателей, сообщается на сайте мэра столицы.
Москве продолжается реализация программ, входящих в пакет мер поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда. Самой востребованной из них стало постоянное трудоустройство через адаптацию, которая заключается в наставничестве, корпоративных курсах и других формах приведения умений работника в соответствие с требованиями предлагаемой вакансии… По итогам второго отбора заявок на участие в проекте организации откроют еще более 1,6 тысячи вакансий", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по итогу первого этапа отбора российские компании уже создали 1,6 тысячи постоянных рабочих мест. Почти 40% из них уже заняты новыми сотрудниками - более 600 человек вышли на работу в сеть ресторанов "Теремок", в "Почту России" и Московский метрополитен.
Сейчас новые постоянные рабочие места созданы ведущим российским ритейлером "Магнит", ключевым оператором системы наземного транспорта "Мосгортранс" и дочерней компанией Роскосмоса - корпорацией "Стратегические пункты управления". Работодатели в ближайшее время приступят к подбору 1,6 тысячи новых сотрудников через центр "Моя работа". Компании открыли вакансии в том числе для экономистов, менеджеров по закупкам, товароведов, продавцов-консультантов, инженеров-конструкторов, электромонтажников, диспетчеров.
"Мы искренне поддерживаем стремление части западных компаний адаптироваться к новой геополитической и экономической реальности. Вместе с тем наша первоочередная задача - обеспечить оперативный трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в стабильные организации, продолжающие работать и развиваться в текущих условиях. И сделать это так, чтобы новые рабочие места оправдали ожидания людей. Решение этой задачи во многом зависит от комплекса принимаемых мер поддержки, поэтому еще в апреле мы запустили специальную программу помощи работодателям и горожанам", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ракова также добавила, что постоянное трудоустройство с прохождением короткого периода адаптации оказалось особенно востребовано среди участников. В процессе трудоустройства москвичам помогает служба занятости населения города Москвы и центр "Моя работа".
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