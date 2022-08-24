Рейтинг@Mail.ru
Заявление о приеме на работу в России: как написать по образцу и правильно подать
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/zayavlenie-1811847774.html
Как написать заявление о приеме на работу: образец и порядок подачи
Заявление о приеме на работу в России: как написать по образцу и правильно подать
Как написать заявление о приеме на работу: образец и порядок подачи
В российском законодательстве не обозначен единый правильный образец заявления при официальном приеме на работу. Вместе с тем, многие не знают, как его... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:30
2022-08-24T15:30
россия
общество
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768975553_0:247:3071:1974_1920x0_80_0_0_c6cdcd3f57de803db4e0c766161a5cf6.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В российском законодательстве не обозначен единый правильный образец заявления при официальном приеме на работу. Вместе с тем, многие не знают, как его написать. Правила оформления заявления, порядок подачи документов при приеме на новое место работы для иностранца, несовершеннолетнего, совместителя — в материале РИА Новости.Заявление о приеме на работуОбразец заявления обычно предоставляет сам работодатель, но в любом случае в документе обязательно указывается фамилия, имя и отчества сотрудника, его должность, дата составления и начала трудовых отношений.Допускается составление заявления в произвольной форме — важно указать все необходимые данные, перечисленные выше.Кроме самого заявления, нужно предоставить работодателю ряд документов:Зачем нужно заявлениеЗакон не требует обязательного наличия заявления при приеме на работу. Однако оформление этого документа облегчает работу отдела кадров и предоставляет возможность руководителю проставлять различные отметки.Юрист Виктор Лежнев пояснил: "Инспекция труда не может привлечь работодателя к ответственности за отсутствие заявления от сотрудника при приеме на работу. Однако в некоторых случаях составление такого документа является обязательным. В первую очередь это касается государственных гражданских служащих. Но заявление не указывает на то, что заключен трудовой договор. Соответственно, его рассматривают в качестве оферты. Если на документе есть запись “принят на работу”, “согласен”, то это служит доказательством возникновения трудовых отношений".Как написатьЕсли сотрудник соглашается на составление такого заявления, это подтверждает тот факт, что он согласен с условиями труда, что помогает работодателю уберечься от непредвиденных претензий.Заявление можно подготовить в рукописном или печатном варианте. Для этого используется лист формата А4. Важно, чтобы внизу документа стояла подпись нового сотрудника.Типовой образецСтандартным считается образец, в котором учитывается определенная последовательность внесения необходимых данных:Для совместителяРабочий график человека, совмещающего одновременно две должности, не должен превышать 40 часов в неделю. Если речь идет о совместителе, то его обязанности носят дополнительный характер.Заявление для совмещения содержит обязательные графы:Для несовершеннолетнегоТакое заявление должен составлять законный представитель несовершеннолетнего сотрудника. ФИО представителя, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты обозначаются в "шапке" документа сразу после указания наименования предприятия.Далее в основной части документа представитель указывает, что он дает согласие на трудоустройство сына (дочери) для выполнения легкого труда или для выполнения легкого труда в свободное от получения образования времени с указанием ФИО будущего сотрудника. Далее в заявлении указывается должность и дата принятия на работу.Для иностранного гражданинаЗаявление для приема на работу иностранного гражданина нужно заполнять на русском языке. При этом в обязательном порядке проверяется разрешение на работу или патент.Содержание заявления будет таким же, как и при приеме на работу россиянина: обязательна "шапка", данные резидента с указанием страны, гражданином которой он является, дата трудоустройства и подпись заявителя.При приеме на работу испытательным срокомПри составлении такого заявления новый сотрудник подтверждает, что согласен со сроком и условиями испытательного периода. Согласно законодательству РФ, указывать в заявлении условия испытательного срока не обязательно. В документе обозначается оклад, на который претендует кандидат, продолжительность испытательного срока. Цифры лучше всего расшифровывать словами.При приеме на работу в порядке переводаВ данном типе заявления указывается, из какого предприятия переводится сотрудник. Все остальные сведения не отличаются от типового образца.Порядок подачи заявленияПосле подготовки документа его необходимо подать в отдел кадров, далее он будет передан руководителю на рассмотрение. Далее начальник ставит свою подпись и штамп, что подтверждает его намерение принять нового сотрудника на работу с указанием даты, с которой заявитель может приступать к выполнению обязанностей.После согласования всех рабочих моментов издается приказ также под подпись руководителя, вносится соответствующая отметка в трудовую книжку.
https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html
https://ria.ru/20220726/rabota-1804931789.html
https://ria.ru/20220812/minstroy-1807197012.html
https://ria.ru/20220823/vyplaty-1811548018.html
https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html
https://ria.ru/20220611/trudoustroystvo-1794724956.html
https://ria.ru/20220715/sberbank-1802877233.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768975553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65a7255f446ca3410a20eb0eb9f11cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, работа
Россия, Общество, Работа
15:30 24.08.2022
 

Как написать заявление о приеме на работу: образец и порядок подачи

© Depositphotos / Steklo_KRD Женщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Depositphotos / Steklo_KRD
Женщина подписывает документы
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В российском законодательстве не обозначен единый правильный образец заявления при официальном приеме на работу. Вместе с тем, многие не знают, как его написать. Правила оформления заявления, порядок подачи документов при приеме на новое место работы для иностранца, несовершеннолетнего, совместителя — в материале РИА Новости.

Заявление о приеме на работу

Образец заявления обычно предоставляет сам работодатель, но в любом случае в документе обязательно указывается фамилия, имя и отчества сотрудника, его должность, дата составления и начала трудовых отношений.
Задержка заработной платы - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 17:52
Задержка зарплаты: куда обращаться и как добиться выплат в 2022 году
Допускается составление заявления в произвольной форме — важно указать все необходимые данные, перечисленные выше.
Кроме самого заявления, нужно предоставить работодателю ряд документов:
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • паспорт;
  • трудовая книжка.
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 08:36
Эксперты выяснили, в каком возрасте легче всего найти работу

Зачем нужно заявление

Закон не требует обязательного наличия заявления при приеме на работу. Однако оформление этого документа облегчает работу отдела кадров и предоставляет возможность руководителю проставлять различные отметки.
Юрист Виктор Лежнев пояснил: "Инспекция труда не может привлечь работодателя к ответственности за отсутствие заявления от сотрудника при приеме на работу. Однако в некоторых случаях составление такого документа является обязательным. В первую очередь это касается государственных гражданских служащих. Но заявление не указывает на то, что заключен трудовой договор. Соответственно, его рассматривают в качестве оферты. Если на документе есть запись “принят на работу”, “согласен”, то это служит доказательством возникновения трудовых отношений".
© Depositphotos / GoodluzЛюди подписывают документы
Люди подписывают документы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Depositphotos / Goodluz
Люди подписывают документы

Как написать

Если сотрудник соглашается на составление такого заявления, это подтверждает тот факт, что он согласен с условиями труда, что помогает работодателю уберечься от непредвиденных претензий.
Заявление можно подготовить в рукописном или печатном варианте. Для этого используется лист формата А4. Важно, чтобы внизу документа стояла подпись нового сотрудника.
минстрой_кадры
12 августа, 13:12
Есть ли кадровый голод?

Типовой образец

Стандартным считается образец, в котором учитывается определенная последовательность внесения необходимых данных:
  • в правом верхнем углу указывается полное наименование организации, должность и ФИО руководителя, ФИО нового сотрудника;
  • по центру листа пишется слово "заявление" с прописной буквы;
  • затем с новой строки пишется просьба о приеме на работу с указанием должности, даты приема, характера работы (временная, постоянная, сезонная), заработной платы и периода испытательного срока.
  • ниже проставляется дата оформления заявления и подпись нового сотрудника.
Компенсационные выплаты - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:36
Компенсационные выплаты: что это, кому положены и в каком размере

Для совместителя

Рабочий график человека, совмещающего одновременно две должности, не должен превышать 40 часов в неделю. Если речь идет о совместителе, то его обязанности носят дополнительный характер.
Заявление для совмещения содержит обязательные графы:
  • в правом верхнем углу указывается наименование предприятия, где планируется выполнять работу;
  • в основной части пишется просьба о принятии на работу в качестве совместителя, дата и должность, условия совмещения (рабочий график, режим работы, оплата труда);
  • можно обозначить список документов, которые будут переданы в отдел кадров.
Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 09:00
Алексей Фурсин: молодежь видит в предпринимательстве альтернативу найму

Для несовершеннолетнего

Такое заявление должен составлять законный представитель несовершеннолетнего сотрудника. ФИО представителя, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты обозначаются в "шапке" документа сразу после указания наименования предприятия.
Далее в основной части документа представитель указывает, что он дает согласие на трудоустройство сына (дочери) для выполнения легкого труда или для выполнения легкого труда в свободное от получения образования времени с указанием ФИО будущего сотрудника. Далее в заявлении указывается должность и дата принятия на работу.
Девушка-промоутер отдыхает на лавочке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 09:53
Эксперт рассказал о необходимости оформления трудоустройства подростков

Для иностранного гражданина

Заявление для приема на работу иностранного гражданина нужно заполнять на русском языке. При этом в обязательном порядке проверяется разрешение на работу или патент.
Содержание заявления будет таким же, как и при приеме на работу россиянина: обязательна "шапка", данные резидента с указанием страны, гражданином которой он является, дата трудоустройства и подпись заявителя.

При приеме на работу испытательным сроком

При составлении такого заявления новый сотрудник подтверждает, что согласен со сроком и условиями испытательного периода. Согласно законодательству РФ, указывать в заявлении условия испытательного срока не обязательно. В документе обозначается оклад, на который претендует кандидат, продолжительность испытательного срока. Цифры лучше всего расшифровывать словами.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя

При приеме на работу в порядке перевода

В данном типе заявления указывается, из какого предприятия переводится сотрудник. Все остальные сведения не отличаются от типового образца.

Порядок подачи заявления

После подготовки документа его необходимо подать в отдел кадров, далее он будет передан руководителю на рассмотрение. Далее начальник ставит свою подпись и штамп, что подтверждает его намерение принять нового сотрудника на работу с указанием даты, с которой заявитель может приступать к выполнению обязанностей.
После согласования всех рабочих моментов издается приказ также под подпись руководителя, вносится соответствующая отметка в трудовую книжку.
Стенд Сбера на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 22:40
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"
 
РоссияОбществоРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала