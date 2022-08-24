Как написать заявление о приеме на работу: образец и порядок подачи
© Depositphotos / Steklo_KRD Женщина подписывает документы
© Depositphotos / Steklo_KRD
Женщина подписывает документы
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В российском законодательстве не обозначен единый правильный образец заявления при официальном приеме на работу. Вместе с тем, многие не знают, как его написать. Правила оформления заявления, порядок подачи документов при приеме на новое место работы для иностранца, несовершеннолетнего, совместителя — в материале РИА Новости.
Заявление о приеме на работу
Образец заявления обычно предоставляет сам работодатель, но в любом случае в документе обязательно указывается фамилия, имя и отчества сотрудника, его должность, дата составления и начала трудовых отношений.
Допускается составление заявления в произвольной форме — важно указать все необходимые данные, перечисленные выше.
Кроме самого заявления, нужно предоставить работодателю ряд документов:
- —СНИЛС;
- —ИНН;
- —паспорт;
- —трудовая книжка.
Зачем нужно заявление
Закон не требует обязательного наличия заявления при приеме на работу. Однако оформление этого документа облегчает работу отдела кадров и предоставляет возможность руководителю проставлять различные отметки.
Юрист Виктор Лежнев пояснил: "Инспекция труда не может привлечь работодателя к ответственности за отсутствие заявления от сотрудника при приеме на работу. Однако в некоторых случаях составление такого документа является обязательным. В первую очередь это касается государственных гражданских служащих. Но заявление не указывает на то, что заключен трудовой договор. Соответственно, его рассматривают в качестве оферты. Если на документе есть запись “принят на работу”, “согласен”, то это служит доказательством возникновения трудовых отношений".
Люди подписывают документы
Как написать
Если сотрудник соглашается на составление такого заявления, это подтверждает тот факт, что он согласен с условиями труда, что помогает работодателю уберечься от непредвиденных претензий.
Заявление можно подготовить в рукописном или печатном варианте. Для этого используется лист формата А4. Важно, чтобы внизу документа стояла подпись нового сотрудника.
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Типовой образец
Стандартным считается образец, в котором учитывается определенная последовательность внесения необходимых данных:
- —в правом верхнем углу указывается полное наименование организации, должность и ФИО руководителя, ФИО нового сотрудника;
- —по центру листа пишется слово "заявление" с прописной буквы;
- —затем с новой строки пишется просьба о приеме на работу с указанием должности, даты приема, характера работы (временная, постоянная, сезонная), заработной платы и периода испытательного срока.
- —ниже проставляется дата оформления заявления и подпись нового сотрудника.
Для совместителя
Рабочий график человека, совмещающего одновременно две должности, не должен превышать 40 часов в неделю. Если речь идет о совместителе, то его обязанности носят дополнительный характер.
Заявление для совмещения содержит обязательные графы:
- —в правом верхнем углу указывается наименование предприятия, где планируется выполнять работу;
- —в основной части пишется просьба о принятии на работу в качестве совместителя, дата и должность, условия совмещения (рабочий график, режим работы, оплата труда);
- —можно обозначить список документов, которые будут переданы в отдел кадров.
Для несовершеннолетнего
Такое заявление должен составлять законный представитель несовершеннолетнего сотрудника. ФИО представителя, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты обозначаются в "шапке" документа сразу после указания наименования предприятия.
Далее в основной части документа представитель указывает, что он дает согласие на трудоустройство сына (дочери) для выполнения легкого труда или для выполнения легкого труда в свободное от получения образования времени с указанием ФИО будущего сотрудника. Далее в заявлении указывается должность и дата принятия на работу.
Для иностранного гражданина
Заявление для приема на работу иностранного гражданина нужно заполнять на русском языке. При этом в обязательном порядке проверяется разрешение на работу или патент.
Содержание заявления будет таким же, как и при приеме на работу россиянина: обязательна "шапка", данные резидента с указанием страны, гражданином которой он является, дата трудоустройства и подпись заявителя.
При приеме на работу испытательным сроком
При составлении такого заявления новый сотрудник подтверждает, что согласен со сроком и условиями испытательного периода. Согласно законодательству РФ, указывать в заявлении условия испытательного срока не обязательно. В документе обозначается оклад, на который претендует кандидат, продолжительность испытательного срока. Цифры лучше всего расшифровывать словами.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
При приеме на работу в порядке перевода
В данном типе заявления указывается, из какого предприятия переводится сотрудник. Все остальные сведения не отличаются от типового образца.
Порядок подачи заявления
После подготовки документа его необходимо подать в отдел кадров, далее он будет передан руководителю на рассмотрение. Далее начальник ставит свою подпись и штамп, что подтверждает его намерение принять нового сотрудника на работу с указанием даты, с которой заявитель может приступать к выполнению обязанностей.
После согласования всех рабочих моментов издается приказ также под подпись руководителя, вносится соответствующая отметка в трудовую книжку.