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Заявление о приеме на работу 2025: как подать, форма, образец
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Заявление о приеме на работу 2025: как подать, форма, образец
Заявление о приеме на работу 2025: как подать, форма, образец
Заявление о приеме на работу 2025: как подать, форма, образец
Как подать заявление о приеме на работу в 2025 году? Форма и пример документа для будущего работника, а также образец заявления для гражданина России и... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:07:00+03:00
2025-07-04T17:07:00+03:00
россия
общество
работа
трудоустройство
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
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МОСКВА, — РИА Новости. Как подать заявление о приеме на работу в 2025 году? Форма и пример документа для будущего работника, а также образец заявления для гражданина России и иностранца — в материале РИА Новости.Заявление о приеме на работуПодача заявления о приеме на работу — первый шаг, с которого начинается трудоустройство в государственную или частную структуру. На основании такого заявления выносится приказ о приеме сотрудника на работу, после чего с ним заключается трудовой договор, а само заявление приобщается к личному делу.Кроме самого заявления, нужно предоставить работодателю ряд документов:Нужно ли заявление о приеме на работуВ Трудовом кодексе России указано, что заявление о приеме на работу не входит в обязательный перечень документов, который предъявляется при трудоустройстве. Вместе с тем, практика подачи такого заявления максимально широко распространена в нашей стране."Однако работодатель не может отказать в заключении трудового договора, если соискатель не напишет такое заявление, — поясняет Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы. — Но с согласия потенциального работника или по его инициативе такое заявление оформить можно. Необходимость его оформления может быть обусловлена исключительно формализацией договоренностей между сторонами. Наличие заявления с указанием должности, на которую соискатель просит его принять, исключит в дальнейшем споры о ненадлежащем оформлении трудового договора применительно к должности, на которую назначается работник".Как правильно написать заявление о приеме на работуКакие данные необходимо указатьПоскольку нет обязательного условия о подаче заявления о приеме на работу, нет и его унифицированной формы. Поэтому заявление допускается писать в свободной форме с указанием в шапке:Структура заявленияСамая простая (типовая) форма заявления о приеме на работу выглядит так:1. Шапка (смотрите пункт выше);2. Заголовок: слово "Заявление" (обычно выделяется по центру).3. Текст заявления:4. Заключительная часть: благодарность за внимание к заявлению и указание на готовность предоставить дополнительные сведения по запросу.5. Подпись заявителя и его ФИО.Формат подачиЗаявление о приеме на работу можно написать от руки или напечатать на компьютере и предоставить в отдел кадров. Российское законодательство не содержит в данной части никаких обязательных требований. Главное — чтобы в заявлении отражались ключевые моменты и стояла собственноручная подпись работника.Образец заявленияСовместительство — это подработка по трудовому договору в свободное время. Например, днем человек работает кассиром супермаркете, а вечером — официантом в кафе. В случае написания заявления о приеме на работу по совместительству, необходимо четко указать это в тексте заявления;&quot;Я, [ФИО], прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности] в качестве совместителя…&quot;Если кандидат на должность не достиг возраста 18 лет, ему нужно отметить данный факт в тексте заявления о приеме на работу, а также выразить готовность предоставить согласие на трудоустройство одного из родителей:&quot;Я, [ФИО несовершеннолетнего], обращаюсь с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности]. Мне [возраст] лет, и я являюсь учеником(ицей) [название учебного заведения] &lt;…&gt; В соответствии с законодательством, при необходимости, я предоставлю согласие одного из родителей (или законного представителя) на трудоустройство&quot;.В случае, когда соискатель не является гражданином России, это в обязательном порядке следует отразить в тексте заявления о приеме на работу. Также нужно выразить готовность предоставить все необходимые для трудоустройства документы, которые требуются от граждан других стран:&quot;Я, [ФИО иностранного гражданина], обращаюсь с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности]. Я являюсь гражданином [название страны] и на данный момент нахожусь на территории [название страны, где подается заявление] &lt;…&gt; В соответствии с действующим законодательством, я готов предоставить все необходимые документы для оформления трудового договора, включая разрешение на работу&quot;.Если в интересующей вас компании при трудоустройстве предусмотрен испытательный срок, необходимо выразить согласие на его прохождение в тексте заявления о приеме на работу:&quot;В связи с вашим внутренним регламентом, я готов(а) пройти испытательный срок продолжительностью [укажите продолжительность испытательного срока, например, &quot;3 месяца&quot;], в течение которого мы сможем оценить взаимное соответствие&quot;.В случае перевода с одной должности на другую в рамках одной организации (например, в другой регион России) также пишется заявление о приеме на работу (на новую должность).При этом в тексте заявления обычно стоит указать срок, в течение которого вы работаете в данной организации, ваши ключевые навыки и компетенции. А также: пояснить, что вы просите именно перевод на другую должность, а не первоначальное трудоустройство:&quot;Я, [ФИО], прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности] в вашей компании в порядке перевода. В настоящее время я работаю в [название вашей текущей компании] на должности [ваша текущая должность] и желаю продолжить свою карьеру в вашей организации.Мой опыт работы в [ваша сфера деятельности] составляет [количество лет] лет, и я обладаю навыками [перечислите ключевые навыки, соответствующие вакансии]. Я уверен(а), что смогу внести значительный вклад в вашу команду и помочь в достижении целей компании.В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность моего перевода на указанную должность&quot;.Как подать заявление о приеме на работуЗаявление о приеме на работу можно подать несколькими способами:Ошибки в оформлении заявленияЛюбые орфографические и грамматические ошибки, а также использование неуместных или неформальных выражений точно сыграют не в пользу соискателя.Важно соблюдать баланс информации о себе: указать ключевые навыки и опыт, которые заинтересуют работодателя, и избежать упоминания ненужных деталей, не имеющих отношения к вакансии.Нельзя игнорировать требования работодателя в части его особых требований к заявлению о приеме на работу (например, формат или же наличие определенных документов).
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россия, общество, работа, трудоустройство, трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
Россия, Общество, Работа, трудоустройство, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)

Заявление о приеме на работу 2025: как подать, форма, образец

© Depositphotos.com / Steklo_KRD Женщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Depositphotos.com / Steklo_KRD
Женщина подписывает документы
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Оглавление
МОСКВА, — РИА Новости. Как подать заявление о приеме на работу в 2025 году? Форма и пример документа для будущего работника, а также образец заявления для гражданина России и иностранца — в материале РИА Новости.

Заявление о приеме на работу

Подача заявления о приеме на работу — первый шаг, с которого начинается трудоустройство в государственную или частную структуру. На основании такого заявления выносится приказ о приеме сотрудника на работу, после чего с ним заключается трудовой договор, а само заявление приобщается к личному делу.
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Кроме самого заявления, нужно предоставить работодателю ряд документов:
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • паспорт;
  • трудовая книжка.

Нужно ли заявление о приеме на работу

В Трудовом кодексе России указано, что заявление о приеме на работу не входит в обязательный перечень документов, который предъявляется при трудоустройстве. Вместе с тем, практика подачи такого заявления максимально широко распространена в нашей стране.
"Однако работодатель не может отказать в заключении трудового договора, если соискатель не напишет такое заявление, — поясняет Олег Черкасов, ведущий юрист Европейской юридической службы. — Но с согласия потенциального работника или по его инициативе такое заявление оформить можно. Необходимость его оформления может быть обусловлена исключительно формализацией договоренностей между сторонами. Наличие заявления с указанием должности, на которую соискатель просит его принять, исключит в дальнейшем споры о ненадлежащем оформлении трудового договора применительно к должности, на которую назначается работник".

Под исключения попадают случаи поступления на государственную или муниципальную службу. В этих ситуациях заявление о приеме на работу обязательно (ст. 26 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ), и работодатель вправе требовать его от гражданина.

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Как правильно написать заявление о приеме на работу

Какие данные необходимо указать

Поскольку нет обязательного условия о подаче заявления о приеме на работу, нет и его унифицированной формы. Поэтому заявление допускается писать в свободной форме с указанием в шапке:
  • наименования работодателя: полное название и адрес организации;
  • данных заявителя: ФИО, адрес проживания, контактный телефон и адрес электронной почты.
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© Depositphotos.com / Goodluz
Люди подписывают документы

Структура заявления

Самая простая (типовая) форма заявления о приеме на работу выглядит так:
1. Шапка (смотрите пункт выше);
2. Заголовок: слово "Заявление" (обычно выделяется по центру).
3. Текст заявления:
  • обращение (например, "Уважаемый(ая) [ФИО руководителя]").
  • основной текст, в котором указывается ФИО заявителя, дата его рождения, образование и квалификация, желаемая должность и краткое обоснование желания работать в компании;
  • упоминание о приложенных документах (резюме, копии дипломов).
4. Заключительная часть: благодарность за внимание к заявлению и указание на готовность предоставить дополнительные сведения по запросу.
5. Подпись заявителя и его ФИО.
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Формат подачи

Заявление о приеме на работу можно написать от руки или напечатать на компьютере и предоставить в отдел кадров. Российское законодательство не содержит в данной части никаких обязательных требований. Главное — чтобы в заявлении отражались ключевые моменты и стояла собственноручная подпись работника.

Образец заявления

  • Для совместителя
Совместительство — это подработка по трудовому договору в свободное время. Например, днем человек работает кассиром супермаркете, а вечером — официантом в кафе. В случае написания заявления о приеме на работу по совместительству, необходимо четко указать это в тексте заявления;
«

"Я, [ФИО], прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности] в качестве совместителя…"

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  • Для несовершеннолетнего
Если кандидат на должность не достиг возраста 18 лет, ему нужно отметить данный факт в тексте заявления о приеме на работу, а также выразить готовность предоставить согласие на трудоустройство одного из родителей:
«

"Я, [ФИО несовершеннолетнего], обращаюсь с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности]. Мне [возраст] лет, и я являюсь учеником(ицей) [название учебного заведения] <…> В соответствии с законодательством, при необходимости, я предоставлю согласие одного из родителей (или законного представителя) на трудоустройство".

  • Для иностранного гражданина
В случае, когда соискатель не является гражданином России, это в обязательном порядке следует отразить в тексте заявления о приеме на работу. Также нужно выразить готовность предоставить все необходимые для трудоустройства документы, которые требуются от граждан других стран:
«

"Я, [ФИО иностранного гражданина], обращаюсь с просьбой рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности]. Я являюсь гражданином [название страны] и на данный момент нахожусь на территории [название страны, где подается заявление] <…> В соответствии с действующим законодательством, я готов предоставить все необходимые документы для оформления трудового договора, включая разрешение на работу".

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  • При приеме на работу с испытательным сроком
Если в интересующей вас компании при трудоустройстве предусмотрен испытательный срок, необходимо выразить согласие на его прохождение в тексте заявления о приеме на работу:
«

"В связи с вашим внутренним регламентом, я готов(а) пройти испытательный срок продолжительностью [укажите продолжительность испытательного срока, например, "3 месяца"], в течение которого мы сможем оценить взаимное соответствие".

  • При приеме на работу в порядке перевода
В случае перевода с одной должности на другую в рамках одной организации (например, в другой регион России) также пишется заявление о приеме на работу (на новую должность).
При этом в тексте заявления обычно стоит указать срок, в течение которого вы работаете в данной организации, ваши ключевые навыки и компетенции. А также: пояснить, что вы просите именно перевод на другую должность, а не первоначальное трудоустройство:
«

"Я, [ФИО], прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность [название должности] в вашей компании в порядке перевода. В настоящее время я работаю в [название вашей текущей компании] на должности [ваша текущая должность] и желаю продолжить свою карьеру в вашей организации.

Мой опыт работы в [ваша сфера деятельности] составляет [количество лет] лет, и я обладаю навыками [перечислите ключевые навыки, соответствующие вакансии]. Я уверен(а), что смогу внести значительный вклад в вашу команду и помочь в достижении целей компании.

В связи с этим, прошу вас рассмотреть возможность моего перевода на указанную должность".

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Как подать заявление о приеме на работу

Заявление о приеме на работу можно подать несколькими способами:
  • лично в отдел кадров: это может произвести хорошее впечатление на работодателя;
  • если личный контакт невозможен, можно воспользоваться сайтом компании или ее электронной почтой.
  • через рекрутинговые агентства.
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Ошибки в оформлении заявления

Любые орфографические и грамматические ошибки, а также использование неуместных или неформальных выражений точно сыграют не в пользу соискателя.
Важно соблюдать баланс информации о себе: указать ключевые навыки и опыт, которые заинтересуют работодателя, и избежать упоминания ненужных деталей, не имеющих отношения к вакансии.
Нельзя игнорировать требования работодателя в части его особых требований к заявлению о приеме на работу (например, формат или же наличие определенных документов).
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