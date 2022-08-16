https://ria.ru/20220816/magate-1810041290.html

Россия готова активно сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке миссии на ЗАЭС

Россия готова активно сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Россия готова активно сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке миссии на ЗАЭС

Россия готова активно сотрудничать с Секретариатом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в подготовке миссии на Запорожскую АЭС, заявил во вторник РИА РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:18

2022-08-16T16:18

2022-08-16T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

магатэ

запорожская аэс

оон

михаил ульянов (дипломат)

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ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия готова активно сотрудничать с Секретариатом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в подготовке миссии на Запорожскую АЭС, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Под воздействием критических замечаний со стороны России официальный представитель генсекретаря ООН выступил вчера с комментариями, из которых следует, что МАГАТЭ имеет полную независимость в принятии решений о том, как выполнять свой мандат, в том числе и при осуществлении поездки на Запорожскую АЭС. В этих же комментариях было сказано, что Секретариат ООН не имеет возможности и права блокировать или отменить какие-то действия МАГАТЭ. Это важное разъяснение, которое прозвучало впервые, фактически означает, что все полномочия организации визита относятся исключительно к компетенции МАГАТЭ", - сказал Ульянов.Ранее Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен.Дипломат напомнил, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН на прошлой неделе в связи с ситуацией на Запорожской АЭС украинский представитель активно ратовал в пользу того, чтобы миссия проследовала на ЗАЭС через контролируемую Украиной территорию.“Это означает установку на то, чтобы маршрут международной миссии прошёл через линию военных действий. Судя по заявлениям ряда западных стран, они активно это поддерживают. Считаем абсолютно безответственными попытки ставить под угрозу жизнь и безопасность международного персонала. Есть другие действительно безопасные маршруты, по которым международная миссия может добраться до ЗАЭС и выполнить там свои задачи”, - сказал Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, магатэ, запорожская аэс, оон, михаил ульянов (дипломат)