16:18 16.08.2022 (обновлено: 16:38 16.08.2022)
Россия готова активно сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке миссии на ЗАЭС
Постпред Ульянов: Россия готова активно сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке миссии на ЗАЭС
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия готова активно сотрудничать с Секретариатом и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в подготовке миссии на Запорожскую АЭС, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Под воздействием критических замечаний со стороны России официальный представитель генсекретаря ООН выступил вчера с комментариями, из которых следует, что МАГАТЭ имеет полную независимость в принятии решений о том, как выполнять свой мандат, в том числе и при осуществлении поездки на Запорожскую АЭС. В этих же комментариях было сказано, что Секретариат ООН не имеет возможности и права блокировать или отменить какие-то действия МАГАТЭ. Это важное разъяснение, которое прозвучало впервые, фактически означает, что все полномочия организации визита относятся исключительно к компетенции МАГАТЭ", - сказал Ульянов.
"Мы готовы активно сотрудничать с Секретариатом агентства, с генеральным директором в подготовке этой миссии", - добавил дипломат.
Ранее Ульянов сообщил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен.
Дипломат напомнил, что в ходе заседания Совета Безопасности ООН на прошлой неделе в связи с ситуацией на Запорожской АЭС украинский представитель активно ратовал в пользу того, чтобы миссия проследовала на ЗАЭС через контролируемую Украиной территорию.
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“Это означает установку на то, чтобы маршрут международной миссии прошёл через линию военных действий. Судя по заявлениям ряда западных стран, они активно это поддерживают. Считаем абсолютно безответственными попытки ставить под угрозу жизнь и безопасность международного персонала. Есть другие действительно безопасные маршруты, по которым международная миссия может добраться до ЗАЭС и выполнить там свои задачи”, - сказал Ульянов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.