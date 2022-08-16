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В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне - РИА Новости, 16.08.2022
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В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне
В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне - РИА Новости, 16.08.2022
В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне
Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:20
2022-08-16T16:20
экономика
леонид пасечник
луганская народная республика
сирия
ростов-на-дону
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник говорил в интервью РИА Новости, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100%. Он заверил, что в ЛНР "однозначно будет профицит зерна", более того, часть они готовы поставить Сирии.По состоянию на середину июля, республика экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, включая более 900 тонн зерна, которые были отправлены железнодорожным транспортом со Старобельского элеватора. Первая партия пшеницы со Старобельского элеватора в Ростов-на-Дону была отправлена вагонами 10 июня.
https://ria.ru/20220815/zerno-1809711978.html
луганская народная республика
сирия
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экономика, леонид пасечник, луганская народная республика, сирия, ростов-на-дону
Экономика, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Сирия, Ростов-на-Дону
16:20 16.08.2022
 
В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне

В Минсельхозе ЛНР заявили, что обеспечили потребность республики в продовольственном зерне

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.
"По состоянию на 16 августа сельхозтоваропроизводителями республики убрано более 310 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур (86% к площади, подлежащей уборке) и намолочено более 1 миллиона тонн зерна. Что позволит полностью обеспечить потребность республики в продовольственном и фуражном зерне", - сообщил собеседник агентства.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник говорил в интервью РИА Новости, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100%. Он заверил, что в ЛНР "однозначно будет профицит зерна", более того, часть они готовы поставить Сирии.
По состоянию на середину июля, республика экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, включая более 900 тонн зерна, которые были отправлены железнодорожным транспортом со Старобельского элеватора. Первая партия пшеницы со Старобельского элеватора в Ростов-на-Дону была отправлена вагонами 10 июня.
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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На освобожденных территориях смогут собрать более двух миллионов тонн зерна
 
ЭкономикаЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаСирияРостов-на-Дону
 
 
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