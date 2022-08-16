https://ria.ru/20220816/lnr-1810041841.html

В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне

В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне - РИА Новости, 16.08.2022

В ЛНР заявили, что полностью обеспечили потребность республики в зерне

Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:20

2022-08-16T16:20

2022-08-16T16:20

экономика

леонид пасечник

луганская народная республика

сирия

ростов-на-дону

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808079951_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_1930aa4e59b51621cef1a26b26872dbe.jpg

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Более 1 миллиона тонн зерна намолотили в Луганской Народной Республике, тем самым полностью закрыв ее потребность в продовольственном и фуражном зерне, заявил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник говорил в интервью РИА Новости, что с учетом присоединенных территорий республика будет обеспечена зерном на 100%. Он заверил, что в ЛНР "однозначно будет профицит зерна", более того, часть они готовы поставить Сирии.По состоянию на середину июля, республика экспортировала 26 тысяч тонн пшеницы, включая более 900 тонн зерна, которые были отправлены железнодорожным транспортом со Старобельского элеватора. Первая партия пшеницы со Старобельского элеватора в Ростов-на-Дону была отправлена вагонами 10 июня.

https://ria.ru/20220815/zerno-1809711978.html

луганская народная республика

сирия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, леонид пасечник, луганская народная республика, сирия, ростов-на-дону