https://ria.ru/20220816/litva-1809989004.html

Украинских военных обучат использованию западного оружия в Литве

Украинских военных обучат использованию западного оружия в Литве - РИА Новости, 16.08.2022

Украинских военных обучат использованию западного оружия в Литве

Литва в августе планирует начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению западного оружия, сообщил во вторник министр обороны республики... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:51

2022-08-16T13:51

2022-08-16T13:51

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Литва в августе планирует начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению западного оружия, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас Анушаускас."Уже в августе мы начинаем пять курсов для украинцев... Без обучения эффективность оружия ниже, поэтому мы хотели бы предоставить поддержку именно обучением специалистов. Не вообще людей с нуля, а именно специалистов со специализацией по конкретным вооружениям, которые используют украинцы и литовская армия. Обучение проходит здесь, в Литве. Но Литва помогает и Великобритании, посылает туда своих инструкторов, чтобы обучать те массы людей, потому что для обучения с нуля нужно больше (инструкторов)", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.

https://ria.ru/20220815/pomosch-1809731216.html

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сергей лавров, борис джонсон, россия, литва, украина, нато