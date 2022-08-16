https://ria.ru/20220816/krym-1809978527.html

Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах

Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах - РИА Новости, 16.08.2022

Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах

Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:33

2022-08-16T13:33

2022-08-16T13:33

туризм

сергей аксенов (политик)

феодосия

республика крым

пассажиры

туристы

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туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко."Автобусы выдвинулось с разных районов в точку прибытия поездов, чтобы обеспечить проезд всех отдыхающих", — сказал Лукашенко журналистам.По его словам, на станции в Феодосии уже находятся три поезда дальнего следования.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские составы, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В ближайшее время железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.

https://ria.ru/20220816/krymskiymost-1809953544.html

феодосия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей аксенов (политик), феодосия, республика крым, пассажиры, туристы, новости - туризм, туризм