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Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/krym-1809978527.html
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах - РИА Новости, 16.08.2022
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:33
2022-08-16T13:33
туризм
сергей аксенов (политик)
феодосия
республика крым
пассажиры
туристы
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко."Автобусы выдвинулось с разных районов в точку прибытия поездов, чтобы обеспечить проезд всех отдыхающих", — сказал Лукашенко журналистам.По его словам, на станции в Феодосии уже находятся три поезда дальнего следования.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские составы, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В ближайшее время железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.
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сергей аксенов (политик), феодосия, республика крым, пассажиры, туристы, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Феодосия, Республика Крым, пассажиры, туристы, Новости - Туризм, Туризм
13:33 16.08.2022
 
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах

Туристов, которые едут в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд едет по Крымскому мосту
Поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
"Автобусы выдвинулось с разных районов в точку прибытия поездов, чтобы обеспечить проезд всех отдыхающих", — сказал Лукашенко журналистам.
По его словам, на станции в Феодосии уже находятся три поезда дальнего следования.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские составы, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.
В ближайшее время железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
12:28Туризм
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
 
ТуризмСергей Аксенов (политик)ФеодосияРеспублика КрымпассажирытуристыНовости - ТуризмТуризм
 
 
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