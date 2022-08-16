https://ria.ru/20220816/krym-1809978527.html
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах - РИА Новости, 16.08.2022
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:33
2022-08-16T13:33
2022-08-16T13:33
туризм
сергей аксенов (политик)
феодосия
республика крым
пассажиры
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новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Все туристы, едущие в Крым поездами, будут доставлены к месту назначения: для перевозки задействовано более 30 автобусов, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко."Автобусы выдвинулось с разных районов в точку прибытия поездов, чтобы обеспечить проезд всех отдыхающих", — сказал Лукашенко журналистам.По его словам, на станции в Феодосии уже находятся три поезда дальнего следования.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пассажирские составы, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы. В ближайшее время железнодорожники проверят состояние путей рядом с местом детонации боеприпасов в Джанкойском районе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей аксенов (политик), феодосия, республика крым, пассажиры, туристы, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Аксенов (политик), Феодосия, Республика Крым, пассажиры, туристы, Новости - Туризм, Туризм
Туристов, едущих в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах
Туристов, которые едут в Крым поездами, доставят к месту назначения на автобусах