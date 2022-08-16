https://ria.ru/20220816/poezda-1809922193.html
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым - РИА Новости, 16.08.2022
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым
Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:48
2022-08-16T10:48
2022-08-16T11:26
республика крым
сергей аксенов (политик)
джанкой
крымская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Решение принято в целях безопасности, сообщили РИА Новости в Крымской Железной дороге. Железная дорога проходит недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы.
https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой, крымская железная дорога
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Джанкой, Крымская железная дорога
10:48 16.08.2022 (обновлено: 11:26 16.08.2022)
Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым
Глава Крыма Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в регион из-за взрыва боеприпасов