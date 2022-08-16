https://ria.ru/20220816/poezda-1809922193.html

Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым

Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым - РИА Новости, 16.08.2022

Аксенов заявил о сокращении маршрута поездов в Крым

Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:48

2022-08-16T10:48

2022-08-16T11:26

республика крым

сергей аксенов (политик)

джанкой

крымская железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.Решение принято в целях безопасности, сообщили РИА Новости в Крымской Железной дороге. Железная дорога проходит недалеко от сел в Джанкое, где детонируют боеприпасы.

https://ria.ru/20220816/postradavshie-1809904281.html

республика крым

джанкой

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

республика крым, сергей аксенов (политик), джанкой, крымская железная дорога