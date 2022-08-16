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Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель - РИА Новости, 16.08.2022
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Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель
Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель - РИА Новости, 16.08.2022
Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель
Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:38
2022-08-16T17:59
в мире
украина
киев
киевская область
еврокомиссия
анджелина джоли (войт)
шон пенн
джессика честейн
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области, сообщает во вторник издание 24.kyiv.media."По приглашению офиса президента Украины и госагентства кино Украины американские кинорежиссеры Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон посетили разрушенные Гостомель, Ирпень и Бородянку", - сообщает издание 24.kyiv.media.Ранее Украину, в период с 24 февраля, посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.Абель Феррара – американский кинорежиссер, известный как независимый режиссер, среди его самых известных фильмов "Мисс 45-й калибр" (1981), "Король Нью-Йорка" (1990), "Плохой лейтенант". Резервный режиссер, актер и продюсер трюков Филипп Нельсон известен своими фильмами "Нули и 21", "Элита Агина" (2007), "Железный человек" (2008) и "Броненосец" (2012). Шон Прайс Уильямс принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Александр Последний" (2009), "Серебряные пули" (2011) и др.
https://ria.ru/20220620/komik-1796900939.html
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в мире, украина, киев, киевская область, еврокомиссия, анджелина джоли (войт), шон пенн, джессика честейн, новости культуры
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Еврокомиссия, Анджелина Джоли (Войт), Шон Пенн, Джессика Честейн, Новости культуры
17:38 16.08.2022 (обновлено: 17:59 16.08.2022)
 
Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель

Кинематографисты из США по приглашению офиса Зеленского посетили Киев, Ирпень и Гостомель

© AFP 2022 / Robyn BeckЗнак Голливуда на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе
Знак Голливуда на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / Robyn Beck
Знак Голливуда на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области, сообщает во вторник издание 24.kyiv.media.
"По приглашению офиса президента Украины и госагентства кино Украины американские кинорежиссеры Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон посетили разрушенные Гостомель, Ирпень и Бородянку", - сообщает издание 24.kyiv.media.
Американский актер Бен Стиллер и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 23:17
"Два комика". Британцы высмеяли встречу Зеленского с Беном Стиллером
Ранее Украину, в период с 24 февраля, посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.
Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.
Абель Феррара – американский кинорежиссер, известный как независимый режиссер, среди его самых известных фильмов "Мисс 45-й калибр" (1981), "Король Нью-Йорка" (1990), "Плохой лейтенант". Резервный режиссер, актер и продюсер трюков Филипп Нельсон известен своими фильмами "Нули и 21", "Элита Агина" (2007), "Железный человек" (2008) и "Броненосец" (2012). Шон Прайс Уильямс принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Александр Последний" (2009), "Серебряные пули" (2011) и др.
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 14:58
Глава офиса Зеленского пригласил Анджелину Джоли посетить Украину
 
В миреУкраинаКиевКиевская областьЕврокомиссияАнджелина Джоли (Войт)Шон ПеннДжессика ЧестейнНовости культуры
 
 
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