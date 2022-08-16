https://ria.ru/20220816/kinematografisty-1810067339.html

Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель

Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель - РИА Новости, 16.08.2022

Кинематографисты из США посетили Киев, Ирпень и Гостомель

Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:38

2022-08-16T17:38

2022-08-16T17:59

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американские кинематографисты Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нельсон по приглашению офиса Зеленского посетили Киев и города Бородянка, Ирпень и Гостомель Киевской области, сообщает во вторник издание 24.kyiv.media."По приглашению офиса президента Украины и госагентства кино Украины американские кинорежиссеры Абель Феррара, Шон Прайс Уильямс и Филипп Джерард Нилсон посетили разрушенные Гостомель, Ирпень и Бородянку", - сообщает издание 24.kyiv.media.Ранее Украину, в период с 24 февраля, посетили и другие голливудские знаменитости, в частности, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн.Пик визитов европейских политиков в Киевскую область пришелся на первые числа апреля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель были с визитом 8 апреля. В Киеве также побывали премьер Румынии Николае Чуке (румынская делегация тоже приезжала в Ирпень и Бородянку), премьер Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приезжали в Бучу.Абель Феррара – американский кинорежиссер, известный как независимый режиссер, среди его самых известных фильмов "Мисс 45-й калибр" (1981), "Король Нью-Йорка" (1990), "Плохой лейтенант". Резервный режиссер, актер и продюсер трюков Филипп Нельсон известен своими фильмами "Нули и 21", "Элита Агина" (2007), "Железный человек" (2008) и "Броненосец" (2012). Шон Прайс Уильямс принимал участие в съемках и озвучивании фильмов "Александр Последний" (2009), "Серебряные пули" (2011) и др.

https://ria.ru/20220620/komik-1796900939.html

https://ria.ru/20220506/dzholi-1787219294.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, киевская область, еврокомиссия, анджелина джоли (войт), шон пенн, джессика честейн, новости культуры