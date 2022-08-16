https://ria.ru/20220816/kazakhstan-1809884731.html

Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне

Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 16.08.2022

Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне

Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T05:46

2022-08-16T05:46

2022-08-16T05:48

россия

казахстан

тосненский район

поисковое движение россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601661277_0:30:959:569_1920x0_80_0_0_8b4a7b3d4b0eeaf15ed3466774f2976a.jpg

НУР-СУЛТАН, 16 авг – РИА Новости. Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.Церемония передачи останков прошла в понедельник в посольстве Казахстана в РФ. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественного объединения Atamnyn Amanaty, организации "Поисковое движение России", а также казахской диаспоры.По данным дипмисии, поисковый отряд "Заслон" нашел останки 9 июля в Тосненском районе Ленинградской области. "Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установлена личность бойца – Дузбаев Калей, 1902 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.Российские поисковики связались с Atamnyn Amanaty, которое занялось поиском родственников солдата, однако, найти их не удалось. В ближайшее время казахстанская сторона планирует перезахоронить бойца на родине со всеми почестями."Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев рассказал, что в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции впервые принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов налаживается и получает новый импульс", - поясняет пресс-служба.Со своей стороны представитель организации "Поисковое движение России" Дмитрий Федосов выразил надежду, что родственники Калея Дузбаева рано или поздно найдутся и смогут посетить его могилу.Отмечается, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.

https://ria.ru/20220702/oborona-1799257587.html

https://ria.ru/20220802/veteran-1806626679.html

россия

казахстан

тосненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казахстан, тосненский район, поисковое движение россии