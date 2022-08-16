05:46 16.08.2022 (обновлено: 05:48 16.08.2022)
Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне
Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата
© Фото : из личного архива Сергея ШияноваПоисковые работы организованные "Поисковым Движением России"
© Фото : из личного архива Сергея Шиянова
Поисковые работы организованные "Поисковым Движением России". Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 авг – РИА Новости. Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.
Церемония передачи останков прошла в понедельник в посольстве Казахстана в РФ. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественного объединения Atamnyn Amanaty, организации "Поисковое движение России", а также казахской диаспоры.
По данным дипмисии, поисковый отряд "Заслон" нашел останки 9 июля в Тосненском районе Ленинградской области. "Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установлена личность бойца – Дузбаев Калей, 1902 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.
Российские поисковики связались с Atamnyn Amanaty, которое занялось поиском родственников солдата, однако, найти их не удалось. В ближайшее время казахстанская сторона планирует перезахоронить бойца на родине со всеми почестями.
"Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев рассказал, что в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции впервые принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов налаживается и получает новый импульс", - поясняет пресс-служба.
Со своей стороны представитель организации "Поисковое движение России" Дмитрий Федосов выразил надежду, что родственники Калея Дузбаева рано или поздно найдутся и смогут посетить его могилу.
Отмечается, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.