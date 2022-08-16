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Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 16.08.2022
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Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне
Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 16.08.2022
Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне
Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T05:46
2022-08-16T05:48
россия
казахстан
тосненский район
поисковое движение россии
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НУР-СУЛТАН, 16 авг – РИА Новости. Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.Церемония передачи останков прошла в понедельник в посольстве Казахстана в РФ. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественного объединения Atamnyn Amanaty, организации "Поисковое движение России", а также казахской диаспоры.По данным дипмисии, поисковый отряд "Заслон" нашел останки 9 июля в Тосненском районе Ленинградской области. "Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установлена личность бойца – Дузбаев Калей, 1902 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.Российские поисковики связались с Atamnyn Amanaty, которое занялось поиском родственников солдата, однако, найти их не удалось. В ближайшее время казахстанская сторона планирует перезахоронить бойца на родине со всеми почестями."Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев рассказал, что в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции впервые принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов налаживается и получает новый импульс", - поясняет пресс-служба.Со своей стороны представитель организации "Поисковое движение России" Дмитрий Федосов выразил надежду, что родственники Калея Дузбаева рано или поздно найдутся и смогут посетить его могилу.Отмечается, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.
https://ria.ru/20220702/oborona-1799257587.html
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россия, казахстан, тосненский район, поисковое движение россии
Россия, Казахстан, Тосненский район, Поисковое движение России
05:46 16.08.2022 (обновлено: 05:48 16.08.2022)
 
Россия передала Казахстану останки павшего в Великой Отечественной войне

Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата

© Фото : из личного архива Сергея ШияноваПоисковые работы организованные "Поисковым Движением России"
Поисковые работы организованные Поисковым Движением России - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : из личного архива Сергея Шиянова
Поисковые работы организованные "Поисковым Движением России". Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 16 авг – РИА Новости. Россия передала Казахстану останки погибшего в годы Великой Отечественной войны солдата для захоронения на родине, сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.
Церемония передачи останков прошла в понедельник в посольстве Казахстана в РФ. В мероприятии приняли участие дипломаты, представители общественного объединения Atamnyn Amanaty, организации "Поисковое движение России", а также казахской диаспоры.
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По данным дипмисии, поисковый отряд "Заслон" нашел останки 9 июля в Тосненском районе Ленинградской области. "Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне установлена личность бойца – Дузбаев Калей, 1902 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.
Российские поисковики связались с Atamnyn Amanaty, которое занялось поиском родственников солдата, однако, найти их не удалось. В ближайшее время казахстанская сторона планирует перезахоронить бойца на родине со всеми почестями.
"Председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев рассказал, что в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции впервые принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд Atamnyn Amanaty. Он выразил удовлетворение, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов налаживается и получает новый импульс", - поясняет пресс-служба.
Со своей стороны представитель организации "Поисковое движение России" Дмитрий Федосов выразил надежду, что родственники Калея Дузбаева рано или поздно найдутся и смогут посетить его могилу.
Отмечается, что совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.
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