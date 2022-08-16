https://ria.ru/20220816/kaspersky-1810072043.html

Kaspersky не планирует уходить с Запада

Kaspersky не планирует уходить с Запада - РИА Новости, 16.08.2022

Kaspersky не планирует уходить с Запада

Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:53

2022-08-16T17:53

2022-08-16T17:53

технологии

лаборатория касперского

сша

европа

латинская америка

евгений касперский

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота по-прежнему приходится на зарубежные рынки, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022". В начале июля Касперский заявил, что в период с 24 февраля по настоящее время самый большой отток клиентов "Лаборатории Касперского" наблюдался в США и Европе, в то же время Латинская Америка и Ближний Восток показали небольшой рост, а Азия - нулевой рост и падение."Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота - это зарубежные рынки", - сказал Касперский в ответ на вопрос о возможности ухода компании из недружественных стран.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

сша

европа

латинская америка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, лаборатория касперского, сша, европа, латинская америка, евгений касперский, форум "армия-2022"