https://ria.ru/20220816/kaspersky-1810072043.html
Kaspersky не планирует уходить с Запада
Kaspersky не планирует уходить с Запада - РИА Новости, 16.08.2022
Kaspersky не планирует уходить с Запада
Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:53
2022-08-16T17:53
2022-08-16T17:53
технологии
лаборатория касперского
сша
европа
латинская америка
евгений касперский
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/75/1506127599_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ac6478cf86854ebf4e6ddc623e71f36d.jpg
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота по-прежнему приходится на зарубежные рынки, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022". В начале июля Касперский заявил, что в период с 24 февраля по настоящее время самый большой отток клиентов "Лаборатории Касперского" наблюдался в США и Европе, в то же время Латинская Америка и Ближний Восток показали небольшой рост, а Азия - нулевой рост и падение."Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота - это зарубежные рынки", - сказал Касперский в ответ на вопрос о возможности ухода компании из недружественных стран.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html
сша
европа
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/75/1506127599_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_63ec692296e3fb6277babd1260e001cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, сша, европа, латинская америка, евгений касперский, форум "армия-2022"
Технологии, Лаборатория Касперского, США, Европа, Латинская Америка, Евгений Касперский, Форум "Армия-2022"
Kaspersky не планирует уходить с Запада
Kaspersky не намерен уходить с Запада, 75 процентов оборота остается на зарубежных рынках