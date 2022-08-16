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Kaspersky не планирует уходить с Запада - РИА Новости, 16.08.2022
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Kaspersky не планирует уходить с Запада
Kaspersky не планирует уходить с Запада - РИА Новости, 16.08.2022
Kaspersky не планирует уходить с Запада
Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:53
2022-08-16T17:53
технологии
лаборатория касперского
сша
европа
латинская америка
евгений касперский
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота по-прежнему приходится на зарубежные рынки, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022".&nbsp;В начале июля Касперский заявил, что в период с 24 февраля по настоящее время самый большой отток клиентов "Лаборатории Касперского" наблюдался в США и Европе, в то же время Латинская Америка и Ближний Восток показали небольшой рост, а Азия - нулевой рост и падение."Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота - это зарубежные рынки", - сказал Касперский в ответ на вопрос о возможности ухода компании из недружественных стран.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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технологии, лаборатория касперского, сша, европа, латинская америка, евгений касперский, форум "армия-2022"
Технологии, Лаборатория Касперского, США, Европа, Латинская Америка, Евгений Касперский, Форум "Армия-2022"
17:53 16.08.2022
 
Kaspersky не планирует уходить с Запада

Kaspersky не намерен уходить с Запада, 75 процентов оборота остается на зарубежных рынках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Российская компания по кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует уходить из каких-либо стран, более того примерно три четверти ее оборота по-прежнему приходится на зарубежные рынки, заявил РИА Новости генеральный директор компании Евгений Касперский в кулуарах форума "Армия-2022". 
В начале июля Касперский заявил, что в период с 24 февраля по настоящее время самый большой отток клиентов "Лаборатории Касперского" наблюдался в США и Европе, в то же время Латинская Америка и Ближний Восток показали небольшой рост, а Азия - нулевой рост и падение.
"Мы работаем практически по всему миру, во всех странах и ниоткуда уходить не собираемся. И, более того, до сих пор примерно три четверти нашего оборота - это зарубежные рынки", - сказал Касперский в ответ на вопрос о возможности ухода компании из недружественных стран.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоСШАЕвропаЛатинская АмерикаЕвгений КасперскийФорум "Армия-2022"
 
 
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