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"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах

"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах - РИА Новости, 16.08.2022

"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:08

2022-08-16T14:08

2022-08-16T14:08

безопасность

интернет

объединенная приборостроительная корпорация

россия

форум "армия-2022"

ростех

российская электроника

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят обеспечить их высокоскоростным интернетом в любой точке России, системы пойдут в серию с 2023 года, сообщили в РИА Новости во вторник в компании."Росэлектроника" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые представила линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России", - сказали в пресс-службе.По данным компании, новые антенные системы интегрируются с мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.Разработчик оборудования концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику") на форуме "Армия-2022" представляет три типа антенных комплексов: для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск.Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко, "серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20220816/bas-750-1809986119.html

https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, интернет, объединенная приборостроительная корпорация, россия, форум "армия-2022", ростех, российская электроника