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"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах
"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах - РИА Новости, 16.08.2022
"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:08
2022-08-16T14:08
2022-08-16T14:08
безопасность
интернет
объединенная приборостроительная корпорация
россия
форум "армия-2022"
ростех
российская электроника
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят обеспечить их высокоскоростным интернетом в любой точке России, системы пойдут в серию с 2023 года, сообщили в РИА Новости во вторник в компании."Росэлектроника" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые представила линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России", - сказали в пресс-службе.По данным компании, новые антенные системы интегрируются с мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.Разработчик оборудования концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику") на форуме "Армия-2022" представляет три типа антенных комплексов: для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск.Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко, "серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20220816/bas-750-1809986119.html
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https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, интернет, объединенная приборостроительная корпорация, россия, форум "армия-2022", ростех, российская электроника
Безопасность, Интернет, Объединенная приборостроительная корпорация, Россия, Форум "Армия-2022", Ростех, Российская электроника
"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах
"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах, поездах и кораблях
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят обеспечить их высокоскоростным интернетом в любой точке России, системы пойдут в серию с 2023 года, сообщили в РИА Новости во вторник в компании.
"Росэлектроника
" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые представила линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России", - сказали в пресс-службе.
По данным компании, новые антенные системы интегрируются с мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.
Разработчик оборудования концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику") на форуме "Армия-2022" представляет три типа антенных комплексов: для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.
Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск.
Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.
Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации
(управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко, "серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".