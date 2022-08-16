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Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов
Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов - РИА Новости, 16.08.2022
Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов
На специальный конкурс Фонда президентских грантов этого года подан 2 141 проект. В нем поучаствовали некоммерческие организации из 84 регионов, на свои проекты РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:39
2022-08-16T12:39
2022-08-16T12:39
фонд президентских грантов
москва
республика башкортостан
белгородская область
санкт-петербург
кемеровская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На специальный конкурс Фонда президентских грантов этого года подан 2 141 проект. В нем поучаствовали некоммерческие организации из 84 регионов, на свои проекты они запросили суммарно 8,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.Больше всего проектов подано из Москвы, Республики Башкортостан, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области.Заявки принимались по двум грантовым направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – 1 660 поданных инициатив (77,5%) и "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" – 481 проект (22,5%).Итоги конкурса будут подведены в конце сентября, а уже с 3 октября начнется финансирование проектов победителей.
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республика башкортостан
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фонд президентских грантов, москва, республика башкортостан, белгородская область, санкт-петербург, кемеровская область
Фонд президентских грантов, Москва, Республика Башкортостан, Белгородская область, Санкт-Петербург, Кемеровская область
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На специальный конкурс Фонда президентских грантов этого года подан 2 141 проект. В нем поучаствовали некоммерческие организации из 84 регионов, на свои проекты они запросили суммарно 8,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.
"На конкурс принимались социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получили травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции", – говорится в сообщении фонда.
Больше всего проектов подано из Москвы, Республики Башкортостан, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области.
Заявки принимались по двум грантовым направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – 1 660 поданных инициатив (77,5%) и "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" – 481 проект (22,5%).
Итоги конкурса будут подведены в конце сентября, а уже с 3 октября начнется финансирование проектов победителей.