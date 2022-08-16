https://ria.ru/20220816/fond-1809963184.html

Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов

Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов - РИА Новости, 16.08.2022

Более 2 тысяч проектов подано на спецконкурс Фонда президентских грантов

На специальный конкурс Фонда президентских грантов этого года подан 2 141 проект. В нем поучаствовали некоммерческие организации из 84 регионов, на свои проекты РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:39

2022-08-16T12:39

2022-08-16T12:39

фонд президентских грантов

москва

республика башкортостан

белгородская область

санкт-петербург

кемеровская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На специальный конкурс Фонда президентских грантов этого года подан 2 141 проект. В нем поучаствовали некоммерческие организации из 84 регионов, на свои проекты они запросили суммарно 8,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.Больше всего проектов подано из Москвы, Республики Башкортостан, Белгородской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области.Заявки принимались по двум грантовым направлениям: "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" – 1 660 поданных инициатив (77,5%) и "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" – 481 проект (22,5%).Итоги конкурса будут подведены в конце сентября, а уже с 3 октября начнется финансирование проектов победителей.

https://ria.ru/20220628/granty-1798849994.html

москва

республика башкортостан

белгородская область

санкт-петербург

кемеровская область

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фонд президентских грантов, москва, республика башкортостан, белгородская область, санкт-петербург, кемеровская область