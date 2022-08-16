20:36 16.08.2022 (обновлено: 21:36 16.08.2022)
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав
Москалькова назвала нарушением правовых актов закрытие россиянам въезд в Европу
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения, закреплtнных в международных правовых актах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат", он заявил, что закрытие границ для граждан РФ — это самые значимые санкции.
"Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", - написала омбудсмен Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в этом вопросе в европейских странах нет единства, что дает надежду на исполнение международных норм.
"Примечательно, что в этом вопросе мы не видим единства в "дружной" европейской семье. Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей", - отметила уполномоченный.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".