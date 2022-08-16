https://ria.ru/20220816/evropa-1810100036.html

Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав

Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав - РИА Новости, 16.08.2022

Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав

Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:36

2022-08-16T20:36

2022-08-16T21:36

россия

европа

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

татьяна москалькова

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения, закреплtнных в международных правовых актах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат", он заявил, что закрытие границ для граждан РФ — это самые значимые санкции."Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", - написала омбудсмен Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в этом вопросе в европейских странах нет единства, что дает надежду на исполнение международных норм."Примечательно, что в этом вопросе мы не видим единства в "дружной" европейской семье. Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей", - отметила уполномоченный.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220816/shengen-1810081674.html

https://ria.ru/20220815/vizy-1809861858.html

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россия, европа, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии, татьяна москалькова