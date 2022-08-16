Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/evropa-1810100036.html
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав - РИА Новости, 16.08.2022
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав
Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:36
2022-08-16T21:36
россия
европа
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения, закреплtнных в международных правовых актах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат", он заявил, что закрытие границ для граждан РФ — это самые значимые санкции."Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", - написала омбудсмен Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что в этом вопросе в европейских странах нет единства, что дает надежду на исполнение международных норм."Примечательно, что в этом вопросе мы не видим единства в "дружной" европейской семье. Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей", - отметила уполномоченный.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220816/shengen-1810081674.html
https://ria.ru/20220815/vizy-1809861858.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии, татьяна москалькова
Россия, Европа, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Татьяна Москалькова
20:36 16.08.2022 (обновлено: 21:36 16.08.2022)
 
Москалькова назвала закрытие въезда россиянам в Европу нарушением прав

Москалькова назвала нарушением правовых актов закрытие россиянам въезд в Европу

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Призывы запретить всем россиянам въезд в зарубежную Европу — проявление национализма, дискриминации, а также нарушение принципов свободы передвижения, закреплtнных в международных правовых актах, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат", он заявил, что закрытие границ для граждан РФ — это самые значимые санкции.
"Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", - написала омбудсмен Москалькова в своем Telegram-канале.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
18:48Туризм
Финляндия вдвое сократит прием заявлений на шенгенскую визу от россиян
Она отметила, что в этом вопросе в европейских странах нет единства, что дает надежду на исполнение международных норм.
"Примечательно, что в этом вопросе мы не видим единства в "дружной" европейской семье. Голос здравого разума, прозвучавший сегодня от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей", - отметила уполномоченный.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:55
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян
 
РоссияЕвропаЕвросоюзСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала