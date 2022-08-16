Рейтинг@Mail.ru
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220816/evropa-1810019912.html
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года - РИА Новости, 16.08.2022
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года
Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:24
2022-08-16T16:24
туризм
новости - туризм
россия
евросоюз
турпоток
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecd1f00482d80aedcb6d5102b365953b.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10 процентов от того объема, который был в доковидное время", — сказала Ломидзе.В июле она сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.В ближайшее время эта цифра станет еще ниже. В ЕС на данный момент идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
https://ria.ru/20220815/uzbekistan-1809778431.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77df6f596dae4321d6258978b60aa054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, евросоюз, турпоток, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, европа, туризм, майя ломидзе
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Евросоюз, турпоток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Европа, Туризм, Майя Ломидзе
16:24 16.08.2022
 
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года

АТОР: турпоток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов

© AP Photo / Luca BrunoТуристы в Милане, Италия
Туристы в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10 процентов от того объема, который был в доковидное время", — сказала Ломидзе.
В июле она сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.
В ближайшее время эта цифра станет еще ниже. В ЕС на данный момент идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
Продажа сувениров в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 16:49Туризм
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияЕвросоюзтурпотокАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыЕвропаТуризмМайя Ломидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала