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Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года - РИА Новости, 16.08.2022
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года
Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:24
2022-08-16T16:24
2022-08-16T16:24
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10 процентов от того объема, который был в доковидное время", — сказала Ломидзе.В июле она сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.В ближайшее время эта цифра станет еще ниже. В ЕС на данный момент идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, россия, евросоюз, турпоток, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, европа, туризм, майя ломидзе
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Евросоюз, турпоток, Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, Европа, Туризм, Майя Ломидзе
Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года
АТОР: турпоток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов