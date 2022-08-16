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Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года

Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года - РИА Новости, 16.08.2022

Турпоток из России в Европу упал почти на сто процентов с начала года

Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:24

2022-08-16T16:24

2022-08-16T16:24

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Туристический поток из России в Европу с начала года упал на 90-95 процентов по сравнению с допандемийным периодом, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Турпоток в Европу по итогам первых семи месяцев 2022 года составил всего 5-10 процентов от того объема, который был в доковидное время", — сказала Ломидзе.В июле она сообщала, что число отдыхающих в европейских странах россиян сократилось с миллионов до нескольких десятков тысяч.В ближайшее время эта цифра станет еще ниже. В ЕС на данный момент идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против РФ, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, евросоюз, турпоток, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, европа, туризм, майя ломидзе