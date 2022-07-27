https://ria.ru/20220727/vizy-1805396410.html
Турпоток в Европу из России сократился до нескольких десятков тысяч поездок
Турпоток в Европу из России сократился до нескольких десятков тысяч поездок - РИА Новости, 27.07.2022
Турпоток в Европу из России сократился до нескольких десятков тысяч поездок
Туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сегодня... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:39
2022-07-27T17:39
2022-07-27T17:39
туризм
новости - туризм
европа
россия
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa3df86421d2262cfdc340442a7d1caf.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сегодня соотечественники отдают предпочтение отдыху в Турции и внутри России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она указала, что большинство туристов сейчас следуют в европейские государства через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.Из зарубежных направлений, по ее словам, по-прежнему лидирует Турция, из внутренних – Краснодарский край.До пандемии в топ самых популярных стран Европы у россиян входила Финляндия, куда, по информации АТОР, в 2019 году граждане РФ совершили 3,9 миллиона поездок, Эстония (1,9 миллиона поездок), Германия (1,4 миллиона поездок) и Италия (1,3 миллиона поездок)."При этом надо понимать, что 5 процентов от тех, кто летал в Европу, продолжают это делать, несмотря на стоимость и сложности с логистикой. Есть и те, кто принял решение отложить свои поездки в ЕС и посмотреть, как ситуация будет развиваться в зимний период. Однако часть переориентировалась на ОАЭ, Мальдивы и, безусловно, в летний сезон 30-40 процентов на Турцию", – сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
https://ria.ru/20220727/evrosoyuz-1805143955.html
европа
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6060f29b0b8b55281b8f98ee91f89a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, европа, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, евросоюз
Турпоток в Европу из России сократился до нескольких десятков тысяч поездок
АТОР: турпоток в Европу из РФ сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Европу в текущем году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок по сравнению с 2019 годом, сегодня соотечественники отдают предпочтение отдыху в Турции и внутри России, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она указала, что большинство туристов сейчас следуют в европейские государства через Финляндию, а также летят туда через Стамбул и Дубай.
"В 2019 году в каждую страну, за исключением Франции, Британии и стран Скандинавии, ездили с туристическими целями плюс-минус миллион граждан из России. Европа в совокупности занимала лидирующее положение, то есть общий поток в страны ЕС был больше, чем в одну Турцию", – добавила глава АТОР.
Из зарубежных направлений, по ее словам, по-прежнему лидирует Турция, из внутренних – Краснодарский край.
До пандемии в топ самых популярных стран Европы у россиян входила Финляндия, куда, по информации АТОР, в 2019 году граждане РФ совершили 3,9 миллиона поездок, Эстония (1,9 миллиона поездок), Германия (1,4 миллиона поездок) и Италия (1,3 миллиона поездок).
"При этом надо понимать, что 5 процентов от тех, кто летал в Европу, продолжают это делать, несмотря на стоимость и сложности с логистикой. Есть и те, кто принял решение отложить свои поездки в ЕС и посмотреть, как ситуация будет развиваться в зимний период. Однако часть переориентировалась на ОАЭ, Мальдивы и, безусловно, в летний сезон 30-40 процентов на Турцию", – сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.