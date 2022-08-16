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Пожар на территории ТЦ в Ереване полностью ликвидировали

Пожар на территории ТЦ в Ереване полностью ликвидировали - РИА Новости, 16.08.2022

Пожар на территории ТЦ в Ереване полностью ликвидировали

МЧС Армении сообщило о полной ликвидации пожара на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:51

2022-08-16T17:51

2022-08-16T18:06

взрыв на рынке в ереване

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ереван

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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. МЧС Армении сообщило о полной ликвидации пожара на территории торгового центра "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв."Пожар локализован в 14։38 (13։38 мск) 16 августа, потушен в 17.49 (16.49 мск). Территория, на которой ведутся спасательные работы, по предварительным данным, составляет 1 гектар", - говорится на сайте ведомства.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

взрыв на рынке в ереване, в мире, ереван, армения