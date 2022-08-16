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Информация о пропаже россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване не подтвердилась

Информация о пропаже россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване не подтвердилась - РИА Новости, 16.08.2022

Информация о пропаже россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване не подтвердилась

Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване не подтверждается, сообщили в посольстве РФ в Армении. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:20

2022-08-16T13:20

2022-08-16T13:20

ереван

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россия

армения

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 16 авг - РИА Новости. Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване не подтверждается, сообщили в посольстве РФ в Армении."По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России - Любови Грибовой (Любы Грибовой), 1959 г.р. - не подтвердилась. Она жива и здорова", - говорится в заявлении дипмиссии на странице в соцсети.В результате взрыва в торговом центре, который произошел 14 августа, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.Грибова не числится среди восьми пропавших без вести, список которых опубликован на сайте МЧС Армении.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ереван, в мире, россия, армения, взрыв на рынке в ереване