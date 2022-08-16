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Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование - РИА Новости, 16.08.2022
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Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование
Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование - РИА Новости, 16.08.2022
Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T20:59
2022-08-16T23:37
цены на нефть
стефан дюжаррик
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.Трехсторонняя встреча Гутерреша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг, говорил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине "дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220816/guterresh-1810090683.html
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цены на нефть, стефан дюжаррик, сергей шойгу, украина, россия, львов, оон
Цены на нефть, Стефан Дюжаррик, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Львов, ООН
20:59 16.08.2022 (обновлено: 23:37 16.08.2022)
 
Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование

Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским урегулирование конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране. Архивное фото
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.
Трехсторонняя встреча Гутерреша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг, говорил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине "дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 19:29
Генсек ООН встретится во Львове с президентами Украины и Турции
 
Цены на нефтьСтефан ДюжаррикСергей ШойгуУкраинаРоссияЛьвовООН
 
 
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