https://ria.ru/20220816/erdogan-1810101923.html

Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование

Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование - РИА Новости, 16.08.2022

Эрдоган намерен обсудить с Гутеррешем и Зеленским украинское урегулирование

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T20:59

2022-08-16T20:59

2022-08-16T23:37

цены на нефть

стефан дюжаррик

сергей шойгу

украина

россия

львов

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803637694_0:142:2912:1780_1920x0_80_0_0_665b0b77c6e16f607bf0203f7e4aba92.jpg

АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем намерен обсудить дипломатические шаги по урегулированию конфликта на Украине, говорится в сообщении управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.Трехсторонняя встреча Гутерреша, Зеленского и Эрдогана пройдет во Львове в четверг, говорил ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.В администрации Эрдогана подтвердили планы трехсторонней встречи, отметив, что на ней будут обсуждаться шаги для прекращения конфликта на Украине "дипломатическим путем, за счет активизации деятельности механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки".В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220816/guterresh-1810090683.html

украина

россия

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, стефан дюжаррик, сергей шойгу, украина, россия, львов, оон