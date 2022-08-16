https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html

Источник раскрыл детали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Источник раскрыл детали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей - РИА Новости, 16.08.2022

Источник раскрыл детали по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении шести участников торговли детьми, рожденными суррогатными матерями, нескольких из них... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:20

2022-08-16T21:20

2022-08-16T21:20

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении шести участников торговли детьми, рожденными суррогатными матерями, нескольких из них продали одиноким иностранцам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются в торговле людьми организованной группой, а также в аналогичном преступлении, повлекшем по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные последствия.По его словам, злоумышленники за деньги от покупателей организовывали незаконное проведение процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заранее найденным суррогатным матерям с использованием половых клеток посторонних женщин."После родов в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга дети передавались в распоряжение иностранных покупателей, в том числе и одиноких мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Передача происходила как в России, так и за границей", - уточнил источник.Он пояснил, что злоумышленники для прикрытия деятельности предоставляли в ЗАГС ложные сведения о родителях новорожденных, на основании которых выдавались свидетельства о рождении, а в дальнейшем заграничные паспорта и визы. Таким образом "заказчики" получили 18 новорожденных.Кроме того, отметил собеседник агентства, шестеро новорожденных, один из которых в последствии скончался, ожидали дальнейшего перемещения за границу и передачи покупателям, однако преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемых обстоятельствам.Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, уточнил источник.Ранее СК сообщил о завершении расследования дела о торговле детьми, рождёнными в России от суррогатных матерей. В ведомстве напомнили, что три других участника группы уже осуждены в рамках собственных процессов, выделенных из общего.Скандал разгорелся в январе прошлого года после того, как в Одинцово в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли мертвого новорожденного - как оказалось, от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного.Тогда же в квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы - занимались оформлением всех необходимых документов, в том числе для вывоза за рубеж.Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки.

https://ria.ru/20220812/zolgensma-1809068735.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, москва, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)