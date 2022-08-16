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Дегтярев: готовая на 80% дамба в Хабаровске уже защитит город от паводка

Дегтярев: готовая на 80% дамба в Хабаровске уже защитит город от паводка - РИА Новости, 16.08.2022

Дегтярев: готовая на 80% дамба в Хабаровске уже защитит город от паводка

Готовая на 80% дамба в южном округе Хабаровска уже сможет защитить город от паводка, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:04

2022-08-16T12:04

2022-08-16T12:05

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

амур (река)

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 16 авг - РИА Новости. Готовая на 80% дамба в южном округе Хабаровска уже сможет защитить город от паводка, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.Во вторник глава региона провел с руководителем МЧС России Александром Куренковым двустороннюю встречу, они приняли участие в координационном совещании с представителями различных ведомств. Одной из тем стала паводковая ситуация в Хабаровском крае."Строительство дамбы по защите Южного округа Хабаровска оценили вместе с Александром Куренковым. Рассказал министру МЧС России, что готовность гидротехнического сооружения - более 80%. Сейчас монтируются плиты, парапеты, идёт устройство съездов. Понтон-батопорт готов. При прохождении паводка он перекроет поступление воды в затон и защитит дома и объекты экономики от подтопления", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Губернатор сообщил, что сейчас на общем контроле краевых властей - смещение гребня паводка с верхнего течения Амура. Из-за обильных дождей в соседних территориях сохраняется вероятность подъема уровня реки у Хабаровска. В зону риска могут попасть 22 населенных пункта.Накануне глава региона доложил на совещании в Якутске по предотвращению и ликвидации ЧС при премьер-министре РФ Михаиле Мишустине о прохождении паводкоопасного сезона в регионе. По информации Дальневосточного управления гидрометеослужбы, сейчас на Амуре наблюдается повышенная водность. Уровни воды на реках бассейна Амура выше средних многолетних значений, однако достижение опасных значений пока не прогнозируется."Мы используем 54 гидропоста Росгидромета для мониторинга ситуации. Информация об изменении гидрологической обстановки на реках края оперативно доводится до органов местного самоуправления. В прошлом году нам это позволило оперативно эвакуировать поселок в Верхнебуреинском районе при молниеносно развивающемся наводнении на реке Бурее", - рассказал Дегтярев.На территории региона создана группировка сил и средств. Всего численность - 5,5 тысячи спасателей, 1,7 тысячи единиц техники и более 200 плавсредств. Регион готов к проведению любых работ в случае ухудшения гидрологической обстановки, констатировал губернатор.Он отметил, что правительством края создан резерв материальных ресурсов, суммарно его стоимость 935 миллиона рублей. Для эвакуации людей подготовлено 214 пунктов временного размещения, которые вмещают до 15 тысяч человек. "В любом момент мы их готовы развернуть", - уточнил Дегтярев.В июле 2020 года все стройки гидрозащитных сооружений практически были остановлены, часть - "находились в судах". Сегодня все контракты выполняются. По первому, второму и третьему этапам Комсомольской дамбы - график строительства нагоняется: в этом году освоено уже 60% средств, из них 1,7 миллиарда - федеральных, 0,5 миллиарда рублей - краевых. Также губернатор разъяснил, что в Хабаровске "многострадальную дамбу" Южного округа сдадут в этом году за счет краевых средств.Несмотря на то, что все эти гидрозащитные сооружения пока не введены в эксплуатацию, верхние отметки сооруженных дамб в случае неблагоприятной паводковой обстановки на Амуре защищают и Хабаровск, и Комсомольск уже сегодня, как показал опыт паводков 2020-2021 годов.Глава региона отметил, что из 200 зон затопления в Хабаровском крае 150 уже установлено. "Тридцать две сейчас в работе, они законтрактованы, и 18 мы законтрактуем в этом году, в августе, и работу закончим в следующем", - заверил Дегтярев.

https://ria.ru/20220802/grant-1806567168.html

https://ria.ru/20220808/turpotok-1807931859.html

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хабаровск

амур (река)

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Артем Смирнов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, амур (река), михаил дегтярев