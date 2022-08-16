https://ria.ru/20220816/bas-750-1809986119.html

"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью

"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью - РИА Новости, 16.08.2022

"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью

Многофункциональный беспилотный вертолёт с повышенной грузоподъемностью БАС-750 впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает во... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T13:43

2022-08-16T13:43

2022-08-16T13:43

безопасность

технологии

ростех

форум "армия-2022"

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Многофункциональный беспилотный вертолёт с повышенной грузоподъемностью БАС-750 впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает во вторник холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех")."Холдинг "Вертолеты России" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолётного типа БАС-750. В её состав входит два вертолета максимальной взлётной массой 750 килограммов, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полёт входящих в него винтокрылых беспилотников до шести часов", - говорится в релизе.БАС-750 способен нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 километров. Можно установить дополнительные топливные баки для увеличения продолжительности полёта. Максимальная высота полёта - 3,5 километра."БАС-750 – это "старший брат" беспилотника БАС-200. Он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 килограммов со скоростью 180 километров в час", - цитируется в сообщении исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

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безопасность, технологии, ростех, форум "армия-2022"