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"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью - РИА Новости, 16.08.2022
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"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью
"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью - РИА Новости, 16.08.2022
"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью
Многофункциональный беспилотный вертолёт с повышенной грузоподъемностью БАС-750 впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает во... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:43
2022-08-16T13:43
безопасность
технологии
ростех
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Многофункциональный беспилотный вертолёт с повышенной грузоподъемностью БАС-750 впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает во вторник холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех")."Холдинг "Вертолеты России" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолётного типа БАС-750. В её состав входит два вертолета максимальной взлётной массой 750 килограммов, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полёт входящих в него винтокрылых беспилотников до шести часов", - говорится в релизе.БАС-750 способен нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 километров. Можно установить дополнительные топливные баки для увеличения продолжительности полёта. Максимальная высота полёта - 3,5 километра."БАС-750 – это "старший брат" беспилотника БАС-200. Он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 килограммов со скоростью 180 километров в час", - цитируется в сообщении исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
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безопасность, технологии, ростех, форум "армия-2022"
Безопасность, Технологии, Ростех, Форум "Армия-2022"
13:43 16.08.2022
 
"Ростех" показал беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью

На "Армии-2022" показали беспилотный вертолет с увеличенной грузоподъемностью БАС-750

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредставитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Многофункциональный беспилотный вертолёт с повышенной грузоподъемностью БАС-750 впервые представили на военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает во вторник холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех").
"Холдинг "Вертолеты России" показал универсальную беспилотную авиационную систему вертолётного типа БАС-750. В её состав входит два вертолета максимальной взлётной массой 750 килограммов, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полёт входящих в него винтокрылых беспилотников до шести часов", - говорится в релизе.
БАС-750 способен нести полезную нагрузку и передавать информацию оператору на расстояние до 150 километров. Можно установить дополнительные топливные баки для увеличения продолжительности полёта. Максимальная высота полёта - 3,5 километра.
"БАС-750 – это "старший брат" беспилотника БАС-200. Он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов. Дрон способен доставлять по воздуху грузы массой до 200 килограммов со скоростью 180 километров в час", - цитируется в сообщении исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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